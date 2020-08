Comment le bernard-l'ermite change de coquille

Dès que leur coquille est devenue trop petite, ils se mettent en quête d'un nouveau refuge. Le moindre déplacement en dehors de leur coquille est optimisé et réduit au strict minimum.

Le mot bernard-l'ermite est un nom générique qui désigne plusieurs espèces de crustacés qu’on retrouve aussi bien sur terre que sous l’eau. La plupart sont connus pour vivre dans des coquilles de gastéropodes abandonnées, comme celles des bulots.

L'objectif principal de cette démarche est de se protéger. Si leurs pattes et leur tête sont recouvertes d'une carapace, leur abdomen est mou et par conséquent fragile. Ils peuvent vivre une trentaine d'années : ils changent donc régulièrement de coquille, au fur et à mesure de leur croissance.

Dès que leur coquille est devenue trop petite, ils se mettent en quête d'un nouveau refuge. Pour faciliter leur repérage, les bernard-l'ermite dégagent une forte odeur lorsqu'un l'un d'eux meurt, ce qui donne aux autres le signal qu'une coquille est disponible.

Pour que chacun trouve chaussure à son pied, les bernard-l'ermite ont une technique connue sous le nom de « chaîne de vacances ». Ils se mettent en file, du plus grand au plus petit, à côté d'une grande coquille vide. Dès qu'un bernard-l'ermite assez gros s'empare de celle-ci, il laisse sa coquille au suivant, et ainsi de suite jusqu'au plus petit d’entre eux.

Étant donné qu’ils s’exposent au danger à chaque sortie, le moindre déplacement en dehors de leur coquille est optimisé et réduit au strict minimum. Au-delà de former une carapace de protection, les coquilles leur servent à stocker de l’eau pour humidifier leurs branchies et abriter les œufs pour les femelles.

Certaines espèces sont également capables de creuser et de remodeler leurs coquilles pour les rendre plus légères et plus spacieuses. Ces crustacés à 10 pattes aiment garder leur intérieur propre. Si quatre de leurs pattes servent à se déplacer et deux autres à transporter de la nourriture et à se défendre, les quatre dernières sont exclusivement réservées au maintien et au nettoyage de la coquille.