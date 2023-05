“L'Amour et les Forêts” à Cannes

Présenté à Cannes le 24 mai 2023 en hors compétition dans le cadre de la sélection Cannes Premiere, Valérie Donzelli occupe le tapis rouge avec son film L’amour et les forêts, dans lequel Virginie Efira et Melvil Poupaud jouent. Le film raconte l’histoire d’une femme sous l’emprise de son compagnon narcissique et possessif. Le long-métrage est inspiré du roman d’Eric Reinhardt, qui avait obtenu le prix Renaudot des lycéens en 2014. Pour Brut, ils échangent autour de L’Amour et les forêts, dans sa version littéraire et cinématographique.

Contrairement à Valérie Donzelli, Eric Reinhardt n’imagine pas physiquement ces personnages lors de l’écriture. “J'ai une sensation du personnage, mais plus de son monde intérieur, de sa personnalité. En fait, c'est plus un état intérieur que j'ai en moi, du personnage”, explique Eric Reinhardt. Valérie Donzelli, elle, est plutôt dans le visuel : “C'est fascinant. Parce que moi, quand j'écris, j'imagine que des images, quand j'écris un scénario. Quand je lis ton livre, je n'imagine que des images. C'est ça qui est génial”. Lors de l’écriture de son livre, Eric Reinhardt dit travailler avec beaucoup à partir d’images. “Mais moi aussi. En fait, je travaille beaucoup à partir d'images. J'adore écrire des situations, et ces situations-là, il faut qu'elles soient vraiment incarnées, qu'elles soient ancrées dans le réel et qu'on puisse voir. Mais en revanche, je ne vois pas de visages”.

L’adaptation du livre d’Eric Reinhardt par Valérie Donzelli

Pour l'adaptation du livre Eric Reinhardt, la réalisatrice Valérie Donzelli avait proposé à l’auteur de participer à l’écriture du scénario. Or, Eric Reinhardt a refusé pour laisser une totale liberté à la réalisatrice. “C’était très important pour moi que tu sois entièrement libre. Il fallait que tu prennes des décisions que moi je n'aurais pas pu même concevoir, parce que c’est très difficile de concasser son propre livre. Or, pour pouvoir faire une grande adaptation, il faut concasser l'oeuvre originale, il faut prendre ce qui intéresse le cinéaste, et puis le reste, il faut le jeter, et qu'à partir de ce que le cinéaste a gardé de ce qui l'intéresse dans le livre, il faut qu'il reconstitue un organisme, qui est sa propre autonomie cinématographique. Donc ça suppose d'inventer plein de choses, de même, de faire des trahisons, d'enlever des détails que, moi, j'adorais dans mon livre. Et ça, j'en ai eu l'intuition”.

L’auteur a donc laissé une totale liberté à Valérie Donzelli pour la réinterprétation de son œuvre. “J’ai, à la fois, pris des libertés et en même temps c'est les mêmes ingrédients”, explique Valérie Donzelli. Des libertés qui ont conquis l’auteur à la relecture du scénario qui l’a profondément ému. “J'ai pleuré en lisant le scénario à plusieurs moments et ce qui est drôle, c'est que les moments où le scénario me fait monter les larmes d'émotion, et pas parce que tu vas chercher l'émotion, juste parce que c'est tellement bien écrit, la montée dramaturgique est tellement bien faite qu'à un moment, on craque, l'émotion est trop forte. Mais je voulais vraiment que tu puisses faire ce que tu veux, ce que tu voulais. Et je dois dire que, comme tu le sais, je n'ai pas été déçu du tout”.

Pour Eric Reinhardt, un film peut être aussi puissant qu’un livre, même si l’expérience est totalement différente. “Je pense que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais je pense qu'un film peut être aussi puissant qu'un livre. Moi qui suis écrivain, je sais pas, des films comme Opening Night de Cassavetes, c'est des films que je revois régulièrement et que je trouve aussi puissants que des œuvres de littérature. Je donne un exemple parmi bien d'autres”. Le film est dans les salles de cinéma françaises depuis ce mercredi 24 mai 2023.

