Asteroid City : un casting cinq étoiles

Le réalisateur Wes Anderson est en lice pour la Palme d’or avec son film Asteroid City, qu’il présente ce mardi 23 mai 2023 au Festival de Cannes. Plongeant le spectateur dans l’Amérique des années 50, le réalisateur s’est entouré des acteurs les plus côtés d’Hollywood réunissant Margot Robbie, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Maya Hawke et bien d’autres encore. Bryan Cranston, Jeffrey Wright et Adrien Brody, qui lui avait déjà joué dans le film The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, font également partie du casting. Brut les a interrogés sur le réalisateur et sa manière de travailler.

4 films incontournables de Wes Anderson





“Wes Anderson crée un environnement vraiment familial. Quand on rentre le soir, dans le même hôtel, on vit ensemble, on dîne ensemble. Je trouve ça vraiment rare. Pas le fait de dormir ensemble, mais de créer ce sentiment d'appartenance. Tout est vraiment unique”, explique Adrien Brody. Pour l’acteur qui connaît bien Wes Anderson, s'intégrer à cette “famille” passe par un apprentissage progressif. “C'était le cas pour moi. Et c'est toujours le cas quand on tourne avec un nouveau réalisateur, il faut que chacun découvre comment l'autre travaille. Ils ne connaissent pas votre fonctionnement. Et puis on apprend les codes, j'ai l'impression. Une fois qu'on en a fait l'expérience, même pour un acteur qui est nouveau, je pense qu'il comprend au bout de quelques jours”. Adrien Brody explique que le cinéma est d’autant plus particulier avec Wes Anderson puisque son travail est spécifique, collaboratif, ludique et vivant.

Cannes 2023 : les réalisateurs Justine Triet et Arthur Harari se confient





Pour Bryan Cranston, qui partage également l’affiche du nouveau film du réalisateur, travailler avec Wes Anderson est un défi car “il sait précisément ce qu'il veut. Je ne crois pas avoir déjà travaillé sur un projet où je ne me sois jamais senti frustré parce que je n'arrivais pas à saisir quelque chose, à bien comprendre une situation, où quelque chose vous échappe et ça crée une frustration. Mais si vous avez le soutien d'un groupe d'acteurs qui ont déjà ressenti la même chose et peuvent vous aider, on apprend à se faire confiance et on se fie à Wes pour, tranquillement, nous guider pour éviter les écueils qui se présentent”, ajoute l’acteur.

Festival de Cannes 2023 : Augustin Trapenard a rencontré Jude Law





Un langage cinématographique propre à chaque oeuvre

Dans un cinéma où le corps est un outil indispensable pour les comédiens, chaque œuvre amène l’acteur à apprendre un langage cinématographique propre au film, instauré par le réalisateur. “Il a un langage cinématographique qu'on retrouve dans toute son œuvre, et c'est à nous d'apprendre ce langage, de nous y adapter et de nous débrouiller pour le parler. Tous les acteurs travaillent différemment, donc on ne peut pas fixer de règles. C'est à vous de le faire, vous devez le découvrir par vous-même”, raconte Bryan Cranston.

Cannes 2023 : Interview exclusive : Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone





Pour l’acteur Jeffrey Wright, savoir que le réalisateur avait fait appel à ces comédiens pour le film aide à s'adapter aux attentes de Wes Anderson, qui passent aussi par des petits détails. Durant le tournage du film, Adrien Brody se souvient d’une scène en plan rapproché où le réalisateur souhaitait une position particulière de l’acteur, qui correspondait plus à ses attentes.“J'avais l'impression de me tenir droit, tout me semblait normal, mais lui voulait que je m'incline un peu différemment. Et là, il faut arriver à rester présent, continuer à jouer comme si tout allait bien, mais ma tête a tendance à ce qu’elle soit comme ça, moi, je suis moins à l'aise, mais c'est comme ça, il faut s'adapter”.

Festival de Cannes 2023 : Rencontre entre Augustin Trapenard et Natalie Portman





Adrien Brody pense que la clé pour réussir ses prises est la préparation. “La dimension physique est merveilleuse chez tous les personnages. Je pense que la clé, c'est la préparation. Les répliques doivent être dites d'une certaine façon, avec certaines inflexions et il faut que ça semble parfaitement naturel. Mais il faut aussi les sortir deux fois plus vite que vous ne les prononceriez normalement. Il y a aussi beaucoup de mouvements de caméra, d'ajustements, d'interactions avec les autres, et la dimension physique. Alors, quand vous arrivez, il faut parfaitement les connaître, pour pouvoir ajuster”, ajoute Adrien Brody.

Cannes 2023 : Éric et Ramzy avec Augustin Trapenard