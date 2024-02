“Ca, c'est absolument somptueux. C'est une merveille de broderie qui a été réalisée par Rébé, un grand brodeur et ami de Monsieur Dior. Et vous voyez: la qualité de la broderie, mais la qualité du velours aussi, du velours de soie qui était incroyable. Elle date de l'automne-hiver 1956. On croirait qu'elle est toute neuve”. Soizic Pfaff, ex-directrice de Dior Héritage, a travaillé pour la maison Christian Dior pendant 48 ans. Elle nous fait visiter un lieu secret, le coffre-fort de la maison de luxe, où sont conservées toutes les archives et anciennes collections. “Lorsque je suis arrivée en 1974, il n'y avait pas du tout de service des archives, puisque le service des archives a été constitué à la suite de l'organisation d'une exposition pour les 40 ans de la société Christian Dior au musée des Arts décoratifs”.





“Voici la première collection de Monsieur Dior, au printemps-été 1947. Il y a une fameuse robe qui est en deux pièces : la robe Chérie”.





Ici, “presque tous les jours”, de nouvelles pièces arrivent. “Nous recevons des collections de haute couture, les collections de prêt-à-porter femmes, toutes les différentes collections, les collections hommes... Avec tous les éléments que nous avons archivés et que nous avons sauvegardés, nous préparons des documents d'une part sur les codes de Dior et sur tous les éléments qui peuvent aider les directions artistiques. Par exemple, ça peut être des dossiers qui sont bien sûr préparés très en amont, par exemple sur tous les codes de Dior. Les sujets sont très, très fournis déjà et peuvent être simplement mis à jour. Quand il y a des sujets spécifiques demandés par l'un ou l'autre des directeurs artistiques, eh bien là, c'est l'occasion de se pencher sur un nouveau sujet. Et ce qui est maintenant extrêmement facile et rapide, car tout est numérisé”.





Soizic Pfaff nous emmène ensuite dans la salle des accessoires : “Ici, il s’agit d'une sélection des accessoires qui ont été créés soit à l'époque soit jusqu'au début des années 1960. Donc, il y a des éléments qui sont approximatifs au niveau de la datation, car on n'a pas tout le temps le document précis qui permet de justifier la collection exacte.” Vêtements, accessoires… Livres et catalogues sont également conservés dans les archives de la maison Christian Dior : “Nous archivons aussi les livres, les catalogues d'exposition dans notre bibliothèque qui sont bien sûr dans notre bibliothèque. Et nous gardons le maximum d'éléments qui pourront éventuellement nous servir pour un sujet ou pour un autre lié à l'histoire de Dior et en particulier à celle de Monsieur Dior, qui était en particulièrement, tellement, tellement riche” conclut Soizic Pfaff.