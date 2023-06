Qui est Eva Longoria ?

“J'ai été élevée par ma mère et des femmes très fortes pour qui la beauté n'était pas le plus important. Elles me disaient 'sois intelligente, sois drôle’”. Eva Longoria est née le 15 mars 1975 à Corpus Christi, au Texas, de parents américains d'origine mexicaine. Benjamine d'une fratrie de quatre filles, elle grandit dans la ferme de ses parents. À 23 ans, elle gagne le concours de beauté "Miss Corpus Christi” et débute sa carrière de mannequin.

Avant de devenir actrice, elle multiplie les petits boulots, notamment dans la chaîne de fast-food américaine Wendy's. “C'est très dur, de travailler dans un fast-food. Vous retournez des steaks, vous avez chaud, vous faites des frites, les clients se plaignent, vous passez la serpillère. Je nettoyais les toilettes. Mais j'aimais ça, parce que j'adorais le fait de gagner de l'argent”. À 25 ans, elle décroche ses premiers petits rôles dans les séries Beverly Hills 90210, Dragnet et Les Feux de l'amour.

L’ère de Desperate Housewives

À 29 ans, sa carrière décolle grâce à la série Desperate Housewives. Durant 8 ans, elle incarne Gabrielle Solis, une ex-mannequin devenue femme au foyer. “J'avais déjà joué dans des séries, j'avais fait beaucoup de choses, mais ça m'a donné une renommée mondiale. Même en Europe, les gens me reconnaissaient ou encore en Chine, ce que je trouvais super bizarre. Donc oui, ça a changé toute ma vie. J'ai adoré faire cette série. J'adore Gabrielle Solis. C'étaient 10 années de ma vie”, explique-t-elle. En 2004, elle fréquente le basketteur français Tony Parker. Le couple se marie le 7 juillet 2007 en France. Après trois ans de mariage, elle demande le divorce, évoquant des "désaccords insurmontables".

À 30 ans, elle fonde sa propre société de production UnbeliEVAble Entertainment afin de mettre en lumière la communauté latino et les femmes. “Il y a beaucoup d'obstacles dans ce secteur qui ne dépendent pas de vous. Il faut être prêt à travailler dur et à faire tout le nécessaire pour arriver à vos fins. Pour les femmes et les personnes racisées, c'est encore plus difficile, parce qu'il y a moins de rôles, moins de scénaristes, moins de réalisateurs. C'est vraiment pour ça que j'ai voulu produire et réaliser, pour créer et embaucher qui je voulais, des gens qui me ressemblent des femmes”. Elle coproduit notamment les séries télévisées Devious Maids, Grand Hotel, et le film d'action John Wick.

La même année, elle devient égérie L'Oréal. Après l'arrêt de Housewives en 2012, elle enchaîne les tournages plus confidentiels. Elle partage l'affiche du film Cristeros, aux côtés d'Andy García et de A Dark Truth avec Forest Whitaker. Très engagée politiquement, elle soutient Barack Obama, puis Hillary Clinton lors de l'élection présidentielle de 2016 face à Donald Trump. En 2020, elle appelle à voter pour Joe Biden.

Son nouveau film Flamin' Hot

À 41 ans, elle épouse l'homme d'affaires José Antonio Baston. En 2018, elle obtient sa propre étoile sur le Hollywood Walk Of Fame à Los Angeles. La même année, elle donne naissance à son premier enfant, un petit garçon nommé Santiago Enrique Baston. En 2019, elle rejoint le casting de l'adaptation cinématographique du dessin animé Dora l'exploratrice. du dessin animé.

À 48 ans, elle réalise son premier long-métrage, Flamin' Hot, un film qui sortira aux États-Unis le 9 juin. “Ça raconte l'histoire vraie de Richard Montañez, un concierge mexicain qui travaillait à l'usine de Frito-Lay et a inventé un biscuit apéritif super populaire: les Flamin' Hot Cheetos. C'est un biscuit épicé. Aujourd'hui, la marque vaut des milliards. C'est une histoire incroyable, très inspirante. Richard est un être humain très inspirant, et je pense que le public va apprécier ce film. C'est un film qui fait du bien”, ajoute l’actrice.

