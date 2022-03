Joël Bouraïma, coach de Kim Kardashian, raconte son parcours

L'école a choisi à sa place de l'orienter un CAP-BEP vente

"En sortie de 3ème, on m'a orienté en CAP-BEP vente alors que je demande quelles sont les études à suivre pour être prof de sport. L'école estime que j'ai pas les capacités pour aller vers le cursus sportif." Deux ans après son CAP-BEP, il souhaite toujours s'orienter vers ce qui lui plaît véritablement : le sport.

"Je récupère une 'première d'adaptation'. Je passe un bac. Et là encore on me dit : 'La fac, ça va être dur, parce que t'as pas de physio', t'as pas fait d'anatomie, donc tu t'y retrouveras pas. Ils ont décidé d'eux-mêmes de mettre le BTS en premier choix au lieu de la fac de sport. Ce qui fait que je me suis retrouvé à faire ça, sauf que je voulais pas du tout."

A ce moment-là, le Français mène un "combat" face à ses parents, et leur explique qu'il ne veut pas suivre ce cursus et qu'il veut arrêter l'école. C'est ce qu'il fait. Il fait ensuite plein de petits boulots, notamment préparateur de commandes à la SERNAM à Trappes, enquêteur par téléphone ; il passe en parallèle son BAFA.

"Vas-y gars, réveille toi !"

"Je faisais mon petit bout de chemin, jusqu'à ce qu'un animateur, Georges, il me dise : 'Vas-y gars, réveille-toi !'. Et là, il me donne un pavé à lire, et je me dis : 'Waouh, c'est trop lourd ça, c'est trop gros". Mais je m'y intéresse." C'est un livre qui prépare à la formation de coach. Joël Bouraïma reprend ses recherches. Il se dit qu'il a fait ça et ça comme études. Il s'inscrit à la fac d'Orsay. Passe son DEUG, passe sa licence.

"Voilà j'ai trois ans d'études dans le sport. En 2009, j'ai un ami que je connais depuis maintenant 20 ans, que je croise dans la rue et qui me dit : "Joël, ça fait longtemps. Est-ce que t'es toujours dans le coaching ? Est-ce que tu fais toujours du sport ? Parce que là j'ai un gars, un acteur qui est en train de monter. Il me parlait de l’acteur Omar Sy.

Coach sportif personel de Omar Sy, Gad Elmaleh, Kanye West, Kim Kardashian

"Et il s'avère que ça colle aussi bien au niveau professionnel, puisque le premier film qu'on prépare ensemble c'est 'Intouchable'. Lui il gagne le César, il va à L.A. Moi je reste ici, je continue à travailler. Mon carnet d'adresses, il se développe. Je commence à travailler avec Gad Elmaleh, Marina Foïs, Leïla Bekhti, et des anonymes aussi.

Jusqu'au jour où j'ai un gros client américain, Steve Gutman qui lui, me fait passer le niveau international puisque je prépare le rappeur Kanye West 4 mois où il enchaîne sessions de studio et sessions de musculation. Il apprécie mon travail et il me demande au début de voyager avec lui sur des petites dates à droite à gauche. On revient à Paris.

On finit la préparation, il me dit : 'J'ai jamais été aussi in shape de ma life !'. Après il a sa femme Kim Kardashian qui accouche et là j'ai un coup de téléphone et il me demande : 'Est-ce que t'es dispo pour venir 3 mois à L.A. pour l'aider après le bébé ?' En bein bien sûr. J'y vais, et elle perd son poids d'après grossesse. Ca fait les gros titres dans les news américaines. Mon nom commence à tourner."

Malgré une mauvaise orientation décidée par ses professeurs quand il était plus jeune, le prof de sport Joël Bouraïma devient progressivement une référence dans le milieu du cinéma. Depuis des années, le nombre de ses clients s'est développé et il est devenu le prof personnel de nombre d'entre eux. L'histoire qu'il vit aujourd'hui, il en rêvait depuis son enfance, quand sa passion pour le sport est née.

"Quand la chance va arriver, est-ce que tu seras prêt ?"

Si Joël Bouraïma alias 'coach Joe' témoigne aujourd'hui, c'est pour montrer que chacun a sa chance dans la vie : "Donc oui, y a eu des people, mais pas que. Y a eu des grosses galères avant. Et c'est ce que je veux expliquer à tout le monde.

Que à l'instant T où tu es maintenant, si tu es en pleine galère, regarde mon histoire. J'ai eu le même instant T avec les mêmes grosses galères et aujourd'hui je suis en train de réussir à faire tout ce que je veux, voire même plus.

Faut pas se dire : attends, j'attends ma chance. Et elle va passer, et je vais la saisir. Non, c'est juste, prépare-toi, parce que ta chance elle va passer, quoiqu'il en soit. C'est juste quand elle va arriver, est-ce que tu seras prêt ?"