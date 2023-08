L'Algérie, à son tour, a pris la décision d’interdire la diffusion du film Barbie. Après seulement trois semaines à l'affiche dans les cinémas algériens, le film a été retiré de l'écran, suscitant des discussions animées au sein de la société. Selon les rapports des médias en ligne de 24h Algérie, les raisons invoquées pour le retrait du film sont liées à des préoccupations morales. Des scènes jugées destinées à un public adulte, ainsi que des allusions à l'homosexualité, ont été pointées du doigt comme étant troublantes et inappropriées. Le film a été retiré des salles de cinéma pour “atteinte à la morale”.

Après deux jours depuis la déprogrammation des salles de cinéma, le ministère algérien de la culture, habituellement prompt à expliquer ses décisions en matière d'interdictions de films, est resté étonnamment silencieux. Avant que l'Algérie ne prenne cette mesure, d'autres pays tels que le Vietnam, le Liban et le Koweït avaient déjà interdit la projection du film. Néanmoins, le contexte culturel et les motivations derrière ces interdictions peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre.

Mettant notamment en scène Margot Robbie dans le rôle de Barbie, Ryan Gosling dans celui de Ken, Will Ferrell dans le rôle du directeur de Mattel, mais aussi Emma Mackey, Michael Cera ou encore Kate McKinnon, le film rend à l’honneur la poupée emblématique, qui découvre le “vrai” monde, celui où les gens portent des Birkenstocks et où tout n’est pas rose. Le film a été co-écrit et réalisé par Greta Gerwig.

