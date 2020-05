La recette de la chorba d'Abdel Alaoui

La recette de la chorba de chef Abdel Alaoui

La chorba est une soupe traditionnelle que l'on trouve dans l’Ouest marocain et en Algérie.

Le chef Abdel Alaoui est originaire d’Oujda, une ville marocaine à la frontière de l’Algérie, où il a appris à cuisiner une soupe traditionnelle : la chorba. « La chorba est très importante parce qu’on la sert au moment de la coupure du jeûne du ramadan, le "ftour" », indique Abdel Alaoui. Pour Brut, il donne les clés pour concocter une chorba aussi bonne que celles de son enfance.

Les ingrédients (pour 5-6 personnes)

200 g de viande d’agneau haché

100 g de pois chiches

Vermicelles

Oignons frais hachés

Coriandre et céleri-branche

200 g de coulis de tomates

100 g de tomates fraîches coupées

Gingembre

Cumin

Cannelle

Paprika fumé

Huile d’olive

Les étapes

Faire revenir la viande dans l’huile d’olive avec toutes les épices, l’oignon

La laisser mijoter avec une pointe de sel

Ajouter le coulis de tomates et les tomates fraîches

Laisser mijoter environ 5 minutes, le temps de faire réduire les tomates avec le coulis

Ajouter à peu près un litre d’eau

Remuer laisser cuire à couvert pendant 25 à 30 minutes

Ajouter le céleri et la coriandre et laisser cuire

Ajouter les pois chiches et laisser cuire 10 minutes maximum avec le couvercle

Pour dresser, poser une petite feuille de coriandre de la menthe (fraîche, séchée ou en poudre)

Pour Abdel Alaoui, le plat du souvenir

J’ai grandi dans une dans une ZUP, dans un quartier avec plusieurs immeubles. La chorba de l’immeuble A venait chez nous, la chorba de l’immeuble C venait chez nous. On échangeait notre chorba, notre harira avec nos amis et nos voisins. On était tellement pressés de retrouver cette chorba en plein milieu de la table avec le thé, avec les pâtisseries, avec tout ce qu’il y a de gourmand pendant ce mois sacré du Ramadan, et on goûtait ça.

Cette recette est hyper simple. J’utilise des ingrédients qu’on peut trouver partout : au supermarché ou chez le primeur. Je l’ai apprise avec ma mère. Elle a toujours utilisé des ingrédients simples, elle a toujours été rapide à faire cette chorba. Surtout pendant le ramadan, où on n’a pas vraiment le temps de cuisiner plein de choses. On essaie de faire une soupe qui va durer à peu près deux jours.