La streameuse Amouranth victime de violences conjugales

Insultes, menaces, exploitation, la streameuse Amouranth révèle en direct les violences qu'elle subit de la part de son mari. De son vrai nom de Kaitlyn Michelle Siragusa, elle est une streameuse américaine sur Twitch et OnlyFans, notamment connue pour ses live #hottub, où elle se dévoile dans un jaccuzzi. Ce week-end, elle a révélé à ses 5,9 millions d'abonnés sur Twitch en direct qu'elle était en couple depuis 7 ans et victime d'abus de la part de son mari. En larmes, elle explique qu'il a un total contrôle sur sa vie, ses streams et son compte bancaire. Ce dernier l'aurait contraint à se lancer dans les stream sexy et à prétendre être célibataire pour recevoir plus d'argent. Elle montre ensuite des SMS dans lesquels son mari la menace, l'insulte et dépense l'argent sur leur compte pour lui mettre la pression.

Dans ce live dont la rediffusion a été supprimée, on la voit également rester longtemps au téléphone avec lui après qu'il ait menacé de tuer ses chiens. Après plusieurs heures de stream, on entend une voix féminine lui demander si elle va bien, si elle a pris ses médicaments ce qui l'étonne. Le direct se coupera abruptement après cela. Depuis, la jeune femme ne s'est pas exprimée. La personne chargée de ses contenus a révélé que lors de la Twitchcon à Los Angeles, la semaine dernière, ils avaient été contraints d'appeler la police pour accéder à la chambre d'hôtel que son mari refusait d'ouvrir. Sur les réseaux sociaux et avec le hashtag #freeamouranth, de nombreuses personnes s'inquiètent de son état de santé et demandent à la police et à toutes les plateformes d'enquêter sur la situation.