Booba accusé de sexisme envers les Marocains et Nord-Africaines





Le concert de Booba au Maroc, initialement prévu pour le 21 juin prochain à Casablanca, a été annulé par les autorités locales suite à de vives accusations de sexisme portées à l'encontre du rappeur. Depuis plusieurs semaines, Booba est au centre d'une polémique sur les réseaux sociaux, accusé d'avoir tenu des propos dégradants envers les femmes marocaines et du Nord de l'Afrique dans certaines de ses chansons, notamment “E.L.E.P.H.A.N.T.” où il rappe : “petite Marocaine se tape Berlusconi” ; et dans “Génération assassin”, quand Booba dit : “je vais à la chicha qu’pour les beurettes”.

L'annulation du concert a été confirmée par l'organisateur puis l’information a été relayée par le site du magazine marocain, Telquel. Cette décision fait écho à une pétition en ligne qui avait récolté près de 4 500 signatures, appelant au boycott de la venue de Booba au Maroc.

Les propos controversés du rappeur ont suscité une vive indignation parmi les internautes marocains, qui ont exprimé leur mécontentement et leur désapprobation sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs ont dénoncé le sexisme véhiculé par les paroles de Booba et ont souligné l'importance de lutter contre les stéréotypes de genre et les discours dégradants envers les femmes.