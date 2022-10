Le cri de l'orgasme

L’orgasme est souvent résumé à un cri de femme largement stéréotypé par les films pornos. Pourtant, si on va au-delà du cliché, on s’aperçoit que ce gémissement a une fonction essentielle dans l'acte sexuel. Bru(i)t, c'est le podcast de Brut où on explique les sons qui nous entourent et ceux qui nous dépassent. Je m'appelle Romain, je suis compositeur électro, vous me connaissez peut-être aussi sous le nom de Molécule. Dans la vie, j'adore chasser les sons avec mes micros, les découvrir, les écouter.