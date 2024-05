Le destin extraordinaire d'Abou Sangaré jusqu'au Festival de Cannes

"C'est une vie que j'ai jamais vécue, c'est la première fois que je me retrouve au milieu de grandes personnes comme ça." Abou Sangaré rêvait d'être mécanicien. Aujourd'hui, il est au @FestivaldeCannes pour le film "L'histoire de Souleymane" dans lequel il joue le premier rôle. En attente de papiers et sans travail, c'est une opportunité extraordinaire qui s'est offerte à lui, il l'a saisie. On l'a suivi à #Cannes2024 pour qu'il nous raconte.