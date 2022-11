Le Name dropping de Jim Jarmusch

“Tilda Swinton devrait diriger la planète Terre”

“Les gens le voient comme une star de cinéma, mais pas moi. Je le vois comme un artiste aux multiples talents”. Voilà ce que le réalisateur Jim Jarmusch dit de Johnny Depp. “Au départ, il était musicien, pas acteur. ll est devenu acteur par accident. Il est musicien, peintre, écrivain. Il fait énormément de choses”. Interview du réalisateur iranien Emad Aleebrahim-Dehkordi, lauréat de l’Étoile d’or 2022

“Cate Blanchett est une criminelle, une artiste de l'escroquerie”

“Elle devrait diriger la planète Terre”. C’est ce qu’il pense de l’actrice Tilda Swinton. Il explique : “Quoi qu'elle me dise, je le ferai, parce qu'elle est très bienveillante, très intelligente, elle comprend comment les gens devraient se comporter les uns avec les autres, l'importance de s'exprimer et l'importance des animaux et des plantes. Elle devrait nous gouverner”. Name dropping de Baz Luhrmann, réalisateur du biopic Elvis

“Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'Australie, mais on envoyait beaucoup de criminels d'Angleterre en Australie aux siècles derniers. Je pense que Cate Blanchett est une criminelle, une artiste de l'escroquerie. Il y a 100 ans, vous auriez pu la croiser, si elle avait été en vie, dans la rue. Et elle aurait pu vous faire croire n'importe quoi. Qu'elle était pauvre, ou malade, ou très riche et puissante. Elle est comme une criminelle, pour moi !” Name dropping de Virginie Efira

Adam Driver, Bill Murray, Selena Gomez, Winona Ryder… Découvrez ce que le cinéaste américain, qui a notamment réalisé Permanent Vacation, Stranger Than Paradise, Dead Man, Ghost Dog ou encore Broken Flowers, dit de ces acteurs et actrices avec qui il a collaboré durant sa carrière.