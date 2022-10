Le nouveau calendrier de sortie des films Marvel jusqu’en 2026

Blade, the Vampire Slayer décalé à un an après le départ de son réalisateur

Le prochain film de l'univers Marvel à sortir au cinéma est Ant-Man et la Guêpe: Quantumania prévu pour février 2023. Mettant notamment en scène Jonathan Majors, Kathryn Newton, Bill Murray et Evangeline Lilly, Ant-Man 3 est réalisé par Peyton Reed, qui avait déjà réalisé les deux premiers films de la série. En mai 2023 sortira Les Gardiens de la galaxie 3 de James Gunn où l’on retrouvera notamment Chris Pratt dans le rôle de Star-Lord et Gamora interprétée par Zoe Saldana. Réalisé par Nia DaCosta, The Marvels avec Park Seo-joon et Brie Larson est prévu pour juillet 2023. Pourquoi Sabra, la super-héroïne israélienne de Marvel, fait polémique ?

La série Captain America continue avec le 4e opus de la saga prévu pour mai 2024. Dans ce nouveau Captain America, Sam Wilson sera interprété par Anthony Mackie. Harrison Ford sera également présent dans le film réalisé par Julius Onah qui signe son premier film Marvel. En juillet 2024 sortira dans les salles de cinéma Thunderbolts, en septembre 2024 Blade et en novembre 2024 Deadpool 3 avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Pour l’année 2025, est prévue la sortie du film Les 4 Fantastiques de Josh Trank en février et Avengers 5 en mai. En mai 2026, sortira Avengers 6. Disney a décalé la date de sortie de plusieurs de ses films, en partie à cause du départ du réalisateur de Blade, the Vampire Slayer, Bassam Tariq. Initialement prévu pour novembre 2023, le film ne sortira au cinéma finalement qu’en septembre 2024 selon l'annonce de Disney. Issu de l'univers Marvel, le film Black Panther était devenu en 2019 le premier film de super-héros à être nommé aux Oscars du meilleur film. Nominé sept fois, il a remporté au final trois trophées. Une vie: Spider-man, l’ado devenu super-héros