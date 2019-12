Le parc national des lacs de Plitvice, une merveille de la nature

En Croatie, le “jardin du diable” est un petit paradis protégé par l’UNESCO

Au coeur de l’Europe se cache un petit paradis, classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979. Situé à environ 2h de Zagreb, en Croatie, le parc national des lacs de Plitvice, surnommé le “jardin du diable”, est visité par 1,7 millions de touristes chaque année

Dans le parc national des lacs de Plitvice, une succession de 16 lacs aux eaux turquoises se jettent les uns dans les autres par le biais de 92 cascades. La plus haute mesure 78 mètres. Si le “jardin du diable” bénéficie d’une eau aussi turquoise, c’est grâce aux effets des minéraux, du taux d’oxygène, ainsi que de la végétation.

Une forêt primaire débordante de richesses naturelles

Autour de ces eaux turquoises, s’étend un parc de près de 300 km2. Le parc national des lacs de Plitvice est constitué d’une forêt totalement préservée. En effet, la flore et la faune y sont restées intactes. Ainsi, plus de 1400 espèces de plantes y ont été recensées, tout comme 270 espèces de papillons, 160 espèces d’oiseaux et 50 espèces de mammifères. Afin de préserver ces richesses naturelles, la chasse, la pêche et la baignade y sont interdites.