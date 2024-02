Pierre Garnier, grand gagnant de la Star Academy, confie avoir été “très surpris” de découvrir que “tout le monde connaissait déjà (sa) chanson (ndlr : “Ceux qu’on était”) comme si elle était sortie il y a dix ans”. Sur le plateau, Dadju lui a fait chanter en direct sa composition. Il témoigne : “C’est vrai que quand il a stoppé le prime d’un coup, je me suis demandé ce qu’il faisait. Personne n’était au courant. Je me suis dit : j’ai fait une bêtise ? Sur le moment, j’étais très surpris, avant qu’il me fasse ce très beau cadeau”. Le duo dont il rêve, c’est de travailler avec Angèle et Ed Sheeran, qui est pour lui, “l’ultime” : “J’adore ce qu’il fait. C’est un artiste complet. J’adorerais faire un duo avec lui”.

“Pour l’instant, mon coeur, mon âme… Tout est dédié à la musique”





Aux curieux qui lui demandent ce qu’il se passe entre lui et Héléna, il répond : “C’est vrai qu’on a beaucoup de points communs elle est moi, que ce soit dans la musique, on écoute les mêms choses, on a le même âge et on a un humour similaire, du coup on se taquinait beaucoup. Mais tout ça n’est qu’amical. J’ai été comme j’ai été avec tout le monde : très proche, très familial. On est juste une famille, donc non, il ne se passe que de l’amitié”. Concernant un duo Pierre Garnier et Héléna sur son prochain album, il répond “pourquoi pas”. Depuis la fin de la Star Academy, le jeune homme confie enchaîner les interviews, les représentations publiques, la préparation du single et d’un album. “L’après pour l’instant, je ne réalise pas encore. Tout ce que je vois pour l’instant est très positif donc j’ai hâte de voir la suite et de prendre du recul pour bien réaliser ce qu’il m’arrive” conclut Pierre Garnier.

