Pas de chaussures, pas de t-shirt, pour une personne lambda, j'ai l'air d'un mec sauvage nu dans la brousse. Le retour à la nature comme mode de vie. Voilà mon papier toilette. Je n'ai pas acheté de papier toilette depuis environ 5 ans. C'est agréable et doux… Ça ne peut pas être plus doux. Et ça a même une odeur très agréable. À 32 ans, Rob Greenfield n'a pas de carte bleue pas de loyer pas de travail rémunéré. Je suis très minimaliste, j'aime les choses simples et mes vêtements représentent cette idée. C'est se défaire de tout ce qui est superflu dans la vie. Tout ce qui n'est pas nécessaire et qui ne m'est pas utile pour accomplir de grandes choses. Je veux simplifier ma vie pour faire ce que j'aime au lieu de gagner de l'argent pour acheter des choses dont je n'ai pas besoin. Il ne dépense quasiment pas d'argent et vit dans une maison en bois qu'il a construite lui-même. Çane me paraît pas juste, Ça ne me paraît pas juste, alors que tant de gens dans le monde n'ont pas assez, ça ne me paraît pas juste d'avoir trop. Seul objet issu de la société de consommation: We must be the change un ordinateur qui a permis à cet activiste écologiste cet activiste écologiste - de devenir une star des réseaux sociaux aux Etats-Unis. aux États-Unis. Nous vivons à une époque qui est très centrée sur l'image, il me semble. Que ce soient les photos ou les vidéos, les gens ont tendance à comprendre les messages lorsqu'ils sont visuels. Ça fait "clic" dans leur esprit. Né dans une famille il vit aujourd'hui à Orlando, en Floride, où il a bouleversé la vie de son quartier : la vie de son quartier: où ila bouleversé en à peine un an, il a offert 7 jardins potagers à des mères célibataires et planté une centaine d'arbres fruitiers communautaires. et plante une centaine L'idée, c'est de créer une communauté, de rapprocher les gens. "moi, moi, moi, moi" Ce n'est pas et "toi, toi, toi, toi". Le but, c'est d'avancer ensemble. Son dernier défi : passer un an sans ne plus rien acheter à manger dans les magasins. Ici, il n'y a rien qui vienne des supermarchés. Il y ajuste de la nourriture que j'ai fait pousser dans mon jardin cet été ou que j'ai glanée dans les arbres fruitiers dans des espaces publics, dans la nature ou dans des parcs. Je fais ça parce que c'est quelque chose d'extrême qui va permettre aux gens de réfléchir, qui va les inspirer. Mon espoir, ce n'est pas que tout le monde fasse pousser et cultive toute sa nourriture. Mon but, c'est que les gens fassent pousser une seule chose. Commencer simplement par des tomates et du basilic sur leur balcon ou faire un petit jardin devant leur maison. Commencer par une petite chose et aider les gens à commencer à se sentir un petit peu plus concernés par l'origine des aliments qui nous permettent de vivre et un peu plus connectés à la terre en général.