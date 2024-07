comment elle a été créée la coupe d'Amélie Poulain ?

Une coupe courte pour coller au personnage d'Amélie





John Nollet, coiffeur et directeur artistique de Carita, explique : "Amélie Poulain, pour moi, ne pouvait pas avoir les cheveux attachés. Jean-Pierre Jeunet voulait une queue de cheval. Je l'ai convaincu que ce n'était pas possible, parce que quand j'avais lu le scénario, une jeune femme qui passe tant de temps à s'occuper des autres, pour moi, ne pouvait pas passer, même pas cinq minutes, dans le miroir pour s'occuper d'elle." Selon John Nollet, une coiffure élaborée aurait été "antinomique avec le caractère" simple et altruiste d'Amélie.

Un carré court pour dévoiler la nuque





Le coiffeur raconte : "Jean-Pierre Jeunet me disait 'Oui, mais moi, je veux voir sa nuque.' Et je lui ai dit : 'Alors, à ce moment-là, je te ferai un carré très court.'" C'est ainsi qu'est née la fameuse coupe au carré d'Audrey Tautou, qui "convenait à tous les deux". Le look a ensuite été testé et approuvé par un panel de spectateurs.

Une coupe empathique et fidèle au personnage





"Ce que j'essaie de mettre dans mon métier, c'est mettre de l'empathie, c'est écouter les gens", confie John Nollet. Tout comme un acteur entre dans la peau de son rôle, le coiffeur s'imprègne du scénario et du personnage. "Quand j'écoute quelqu'un que je vais coiffer, j'essaie de percevoir des détails qui vont faire que je vais essayer d'être le plus juste possible dans ce que je vais faire comme proposition de coiffure. Et c'est exactement ce que je fais pour le cinéma."

La coupe d'Amélie Poulain a marqué les esprits et apporté à John Nollet "beaucoup de reconnaissance et de succès à travers le monde". "C'est encore un passeport aujourd'hui et j'en suis vraiment très heureux", conclut-il.

