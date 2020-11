Léna Situations raconte son histoire

Qui est Léna Situations ?

Youtubeuse, instagrameuse, influenceuse et désormais autrice… Léna Situations a sorti son tout premier livre il y a peu de temps. Elle raconte l’histoire de son succès à Brut.

À 22 ans, Léna Situations vient de publier Toujours plus, + = +, son premier livre. Il est vite devenu numéro 1 des ventes. Mais avant d’être une écrivaine, Léna Mahfouf, de son vrai nom, faisait des vidéos sur YouTube.

Avant le succès

À ses débuts, les vidéos et textes de Léna Situations sont en anglais. « J’avais peur que les gens de ma classe ou dans l’école se moquent de moi », explique-t-elle.

En 2017, à 20 ans, Léna Mahfouf cumule cinq jobs pour financer ses études. Elle est fière d’avoir travaillé dur avant de connaître le succès. « J’ai eu tous les trucs crescendo. Tout le monde me dit : “Ouais, t’es arrivée du jour au lendemain”, mais ça fait vraiment quatre ans que je vois les chiffres. »

« Je veux pas que les réseaux sociaux deviennent un endroit complexant »

Aujourd’hui, elle est très suivie sur les réseaux sociaux. Elle ne réalise pas toujours la portée de son influence : « Je m’en rends compte quand les gens me le disent. Ou quand une marque me dit : “Purée, le produit est sold out”, ou quand les pétitions ont plus de signatures d’un coup, ou quand on m’envoie des messages pour me dire : “Merci pour le coup de pouce, vraiment, ça nous a beaucoup aidés.” C’est là où je m’en rends compte, mais sinon, je vois les vues et c’est beaucoup de chiffres. »

Sur ses réseaux et sur sa chaîne YouTube, elle aborde tous les sujets, notamment la santé mentale et les complexes. « Je veux pas que les réseaux sociaux, de mon côté, deviennent un endroit complexant », assure-t-elle. L’influenceuse est souvent la cible de critiques sur son physique, notamment sur sa poitrine et sur ses cheveux.

« Au début, je faisais mes vlogs, mes cheveux étaient tout le temps lissés. Jamais j’allais les laisser naturels. Et même là, j’ai encore plein de filles qui me disent : “Putain, c’est trop cool de te voir en interview avec les cheveux bouclés” parce que, avant, je ne le faisais pas. »