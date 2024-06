Lenny Kravitz raconte l'histoire d'un de ses plus gros succès : "It Ain't Over 'Til It's Over"

"J'ai failli ne même pas la mettre sur l'album, ce qui est dingue." Il aurait pu passer à côté de l'un de ses plus gros succès. Lenny Kravitz nous raconte l'histoire de "It Ain't Over 'Til It's Over" et évidemment, Lenny Kravitz oblige, on a beaucoup parlé d'amour.