Les aliments ultra-transformés et leurs effets sur notre santé

C’est quoi, les aliments ultra-transformés ?





Ils sont partout dans nos assiettes mais néfastes pour la santé… Les explications du Dr Anthony Fardet, chercheur en nutrition préventive.

Saviez-vous que les aliments ultra-transformés constituent de 40 à 50 % de l’offre alimentaire en supérette, supermarché, et hypermarché ? Ces produits industriels sont remplis d’additifs qui en modifient la couleur, la texture, et en restaurent le goût. Dans ces produits ultra-transformés, il y a trois ingrédients principaux.

Le sucre

C’est un exhausteur de goût, et il permet de mieux conserver l'aliment. On le trouve dans le ketchup, les glaces, les pizzas surgelées, et même dans le jambon. « Beaucoup d'aliments ultra-transformés à destination des enfants en contiennent trop », prévient le Dr Anthony Fardet, chercheur en nutrition préventive.

Parmi eux : les céréales pour le petit déjeuner, les poudres au chocolat – qui peuvent monter jusqu’à 70 % de sucres ajoutés – et les sodas. « L’excès de sucre, notamment ajouté, mène évidemment au surpoids, mais peut aussi mener à l'insulino-résistance, un pré-diabète, et à un diabète de type 2 », indique Anthony Fardet.

Le sel

Comme le sucre, le sel permet de mieux conserver les aliments, et c’est un exhausteur de goût. Il est ajouté principalement dans les soupes, dans les plats industriels, dans les pains industriels et dans la charcuterie.

« L’OMS recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour, note Anthony Fardet. Or, on arrive assez facilement, dans les pays occidentaux, jusqu’à 12 grammes par jour. » L’excès de sel est associé à l’hypertension. Il peut également être associé à une inflammation de l’estomac, et, à plus long terme, à un cancer de l'estomac.

Le gras

Dans les produits ultra-transformés, ce sont principalement les « mauvais gras » (les acides gras saturés) qui sont ajoutés. Toutefois, il est important de noter que toutes les calories ne se valent pas. « Mais de fait, les aliments ultra-transformés véhiculent des matières grasses qui ne sont pas forcément de bonne qualité, souvent trop d’oméga-6 par rapport aux oméga-3 », détaille Anthony Fardet.

En plus du risque de surpoids, les acides gras saturés augmentent le mauvais cholestérol, les risques d'accidents cardiovasculaires et bouchent les artères. « On va les retrouver dans certaines céréales pour enfant, dans les biscuits fourrés, dans les margarines industrielles, et dans les plats préparés avec des sauces ajoutés », note le chercheur.

Quid des aliments « healthy » ?

Méfiez-vous de certains aliments présentés comme « sains » ! Eux aussi peuvent être ultra-transformés. « On peut trouver des aliments bios, vegans ou sans-gluten qui sont ultra-transformés. Une étude a montré que l’offre en produits alimentaires sans gluten était à 80 % ultra-transformée », alerte Anthony Fardet.

En février 2019, une étude a montré l’effet néfaste des produits ultra-transformés. Lorsque la consommation d’aliments ultra-transformés augmente de 10 %, le risque de mortalité s'accroît de 14 %. « En fait, l’aliment ultra-transformé devrait être l'exception, et non la règle. Aujourd’hui, on a suffisamment d’élément scientifiques pour appliquer le principe de précaution et limiter la consommation d’aliments ultra-transformés », conclut Anthony Fardet.