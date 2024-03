Les peurs de sa vie : Guillaume Canet

"À 40 ans, on n'a plus peur pour soi, on a peur pour les autres, peur pour son enfant." LES PEURS DE SA VIE. Qu'est-ce qui faisait peur à Guillaume Canet quand il avait 10 ans ? 20 ans ? 30 ans ? 40 ans ? Et aujourd'hui ? À l'occasion de la sortie du film Hors-saison de Stéphane Brizé, on est allé lui demander.