Meilleur joueur français sur Call of Duty, comment Corentin Houssein est devenu Gotaga ?

Gotaga, joueur professionnel de jeux vidéo, raconte son histoire à Brut

Corentin Houssein naît le 7 septembre 1993, à Mantes-la-Jolie. Son père est informaticien et sa mère est femme au foyer. À 8 ans, alors qu’il rêve de devenir vétérinaire, il reçoit sa première Xbox, pour Noël. Aujourd’hui, il figure parmis les meilleurs gamers du monde. Gotaga raconte son histoire.

Gotaga débute ses premières compétitions à l’âge de 12 ans. Trois ans plus tard, il remporte sa première compétition sur Call Of Duty, lors d’un tournoi organisé à Calais. Ensuite, il enchaîne les tournois dans le but de devenir joueur professionnel. En parallèle, Gotaga ouvre sa chaîne Youtube. Quelques mois avant le bac, Corentin Houssein décide de quitter le lycée. Il préfère se consacrer à 100% au gaming. Après plusieurs victoires prestigieuses, Gotaga devient le Français le plus titré sur Call Of Duty. À 24 ans, Corentin Houssein découvre Fortnite, dont il est un des premiers joueurs. Un jeu qui propulse alors sa carrière : “Fortnite m’a énormément apporté, donc j’étais, entre guillemets, déjà quelqu’un avant, mais Fortnite m’a ouvert une porte que jamais je n’aurais pu ouvrir, je pense, avec n’importe quel jeu, donc j’en serai éternellement reconnaissant, ça c’est sûr.”

“Des fois je ne comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui me regardent”

À 25 ans, surnommé le “French Monster”, Corentin Houssein organise le Gotaga Barrière Show sur le lac d’Enghien, devant 8000 personnes, et plus de 200 000 spectateurs en live. Il parvient alors à collecter 32 000 euros pour des associations. Par ailleurs, le dernier ZEvent auquel il participe aux côtés d’autres gamers, récolte 3,5 millions d’euros en faveur de l’Institut Pasteur. D’après Corentin Houssein, ce côté caritatif, il le tient de sa mère, fondatrice de l’association Got to share venant en aide aux enfants hospitalisés : “Nous quand on était jeunes on avait pas mal de problèmes suite à notre asthme, on est tous asthmatiques à 100 % dans les enfants, on est 5 enfants (…), on a souvent fait des sessions à l’hôpital qui duraient quelques temps. Et je pense que, du coup, c’est resté un peu dans les moeurs.” Aujourd’hui, Corentin Houssein, alias Gotaga, est chef d’entreprise. Sponsorisé par Red Bull et Adidas, le gamer français compte 3,5 millions d’abonnés sur Youtube et 2 millions sur Twitch.