Un morceau qui devait finir à la poubelle

En 2007, Fanny J lance un tube "Ancrée à ton port" qui aujourd’hui est devenu intemporel. Aujourd’hui relancée grâce à une tendance Tiktok, cette musique connaît à nouveau un succès grandissant. Ces paroles, ce sont celles d’une histoire vécue, la sienne. Composé avec Thierry Delannay et Warren, considérés comme deux grands professionnels de la musique caribéenne, le morceau ne semble avoir rien de particulier au départ, selon Fanny J. “À l'époque, c'était une chanson, on va dire, un peu banale, d'ailleurs, tellement banale que les deux avaient envie de la jeter à la poubelle. Ils me disaient surtout: ‘Ouais, on peut faire mieux." Il n'y avait rien de spécial, entre guillemets, pas une rythmique particulière, et puis même vocalement, pour eux, ils ne trouvaient pas que c'était non plus génial.”, explique-t-elle.

Musique de Stranger Things : qui est Kate Bush ?





En tant que nouvelle dans le métier, elle finit par penser que Thierry Delannay et Warren ont certainement raison. “Mais l'histoire de la chanson, encore une fois, et le thème me tenaient tellement à cœur, et finalement, quand j'ai vu qu'en faisant écouter aux autres, ils avaient le même ressenti que moi, je me suis dit : "OK, finalement, j'ai peut-être un nez et un bon flair." Finalement, il a fini par faire l'unanimité dans le staff et on a choisi de le lancer.”, indique-t-elle.

Marwa Loud raconte son morceau "Allez les gros"





Un nouveau succès en 2023, quinze ans après sa sortie

En 2007, ils lancent l'album Vous les hommes qui rencontre un véritable succès, jusqu'à aujourd'hui. “Je m'imaginais que ça n'allait pas durer aussi longtemps, seulement le temps des vacances. Et au bout de trois ans, on était encore dessus. Quand le morceau est sorti, je vivais à Limoges. Donc Limoges, ce n'est pas la ville où on écoute le plus de titres dits ‘soleil’, donc je ne voyais absolument pas l'impact du morceau, jusqu'à ce que je me déplace. Et c'est là, à chaque fois que je tombais des nues. Je suis allée la première fois en Afrique avec ce morceau-là l'été 2007. Ça a fait vraiment une espèce de gros boum.”

Gayle raconte l'histoire de sa chanson Abcdefu





À la suite de son succès, l’artiste Mokobé, alors en tournée en Afrique, formule le souhait de réaliser avec elle, un remix de cette musique. Ce nouveau titre permet à Fanny J d’être entendue sur tous les stations de radio. “‘Ancrée à ton port’ a fait le tour de toutes les radios, en passant par Beur FM jusqu'à Skyrock. Aujourd’hui, je suis heureuse de voir que, 15 ans après, ce morceau-là est aussi fort qu'en 2007. En tant qu'artiste, c'est difficile d'évaluer les choses correctement, parce qu'on a envie qu’un morceau soit un tube et intemporel, mais en même temps, on a un peu cette hantise de ne jamais faire mieux que la première chanson qui marque les esprits. Et je pense que pendant un certain temps, j'étais dans cette façon de penser. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, quand je regarde des petits jeunes de neuf ans, qui n'étaient pas nés, clairement, lorsque cette chanson est sortie, je me dis : ‘waouh! Il vaut mieux avoir ça que ne jamais avoir connu un succès avec un tube intemporel.’ Je dis : ‘merci Tiktok.’ Parce que TikTok a fait le travail. Le fait de s'être retrouvée en trend, je sais pas qui a lancé la trend, mais la personne, si tu me vois aujourd'hui : merci.”

Une vie : Yannick Noah, star de tennis et chanteur





Aujourd’hui, la chanteuse explique prendre du plaisir à se produire sur scène avec ce titre. “La morale, c'est qu'il faut s'écouter. La musique, ce n’est pas quelque chose de palpable, c'est beaucoup de ressentis. Et des fois, on peut avoir tort et aller dans un mur, mais d'autres fois, en s'écoutant, voilà... Les plus prodigieux, les plus grands, souvent, ils ont été seuls dans des décisions. Mais ils s'y sont accrochés, donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à mener à bien tout ce qu'ils avaient commencé. Donc la morale, c’est croire en soi et ne surtout pas lâcher.”, ajoute Fanny J.

La chanteuse Prudence du groupe The Dø raconte ce qu'est le sisu