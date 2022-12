Nej et son titre viral "Paro"

“Merci TikTok, ça a révélé mon art et j'en suis très heureuse”

Sa musique s’est exportée en Corée du Sud, ou encore en Russie. La chanteuse française Nej est devenue populaire grâce à une de ses chansons, “Paro”, qui a cartonné sur le réseau social TikTok. “C’est un morceau que j’ai écrit un soir et qui a cartonné un an après sa sortie, c’est fou. Quand j’ai entendu la prod, j’ai tout de suite accroché, c’est un titre avec des sonorités assez actuelles, et puis moi, je raconte toujours ce que je vis, donc à ce moment-là, je vivais une relation assez complexe, et puis j’avais envie de parler de ça, justement, et d’où le mot ‘paro’. Quand on aime quelqu’un éperdument, passionnément, on devient un petit peu parano, donc voilà, c’est ce que m’a inspiré la prod.” L’impact de Tiktok sur l'industrie musicale

Un titre international

Son titre a fait le tour du monde grâce à TikTok. “Ça a commencé en Corée, des groupes de K-pop qui ont commencé à faire des chorégraphies dessus et puis voilà, le morceau, il a tourné en Russie, au Vénézuela… Il a fait le tour du monde, c’est juste incroyable.” Fresh nous raconte son premier son viral

Pourtant, la chanteuse ne se voyait pas faire ce métier. “Alors, quand j'étais petite, non, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire quand j'étais jeune, et puis c’est un soir, j’ai été invitée par Yannick Noah sur scène à interpréter un titre avec lui, au Zénith de Toulouse, et à ce moment-là, je me suis dit : c’est ce que je veux faire. Je crois que j’ai adoré la vibration du public, l'énergie, l’amour que j’ai reçu ce soir-là, ça a confirmé ce que je voulais faire.” Sur TikTok, Marissa a lancé un mouvement viral de l'amitié

“On a tendance à oublier que sans le public, nous ne sommes rien”

Pour elle, les réseaux sociaux ont été d’une grande importance dans sa carrière. “Ça me permet d'être proche de mon public, et beaucoup d'artistes, malheureusement, ont tendance à oublier que sans le public et sans notre communauté, nous ne sommes rien, et moi, c’est obligatoire. J’ai besoin d’avoir cet échange avec mon public. J’y passe une grande partie de mon temps, je réponds à des messages, j’essaye de poster souvent, d’être active, quoi, sur TikTok, Insta, Snap.” Marwa Loud raconte son morceau "Allez les gros"

“J'entends très souvent des personnes dire que je suis une artiste ‘TikTok’. Alors, faut savoir que TikTok, ça reste un réseau social. Certains sont très doués sur Insta, d’autres sur Snap. Moi, il s'avère que je suis très douée sur TikTok, et puis aujourd’hui, ça m’a permis d’être une artiste internationale, ça m’a permis de remplir aussi toutes mes salles, j'étais en tournée. Je suis en tournée actuellement en France et je remplis quand même deux Olympia le 18 et le 19 décembre, donc merci TikTok, ça a révélé mon art et j'en suis très heureuse”, conclut Nej. Ma première vidéo virale: Djayson Karavane