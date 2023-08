On a parlé musique avec les Français au Sziget Festival

L’artiste que les festivaliers ont le plus écouté en 2023 ? “A2H, c'est un gros lover qui balance de la grenadine partout, tout ce qu'on aime”, “Timmy Trumpet pour tous les fans d'électro, il mixe, que ce soit de l'électro, il passe sur du hard, il passe même plus, maintenant, en mainstage, il met l'ambiance. C'est un gars qui kiffe mettre l'ambiance, il est là pour passer le son et jouer avec le public et ça se ressent à chaque set et c'est toujours incroyable” ou encore “Portugal. The Man, c'est un petit groupe de rock sympa”, découvrez les artistes que les festivaliers français rencontrés au festival ont le plus écouté cette année.

Pour ce qui est de l’album le plus écouté en 2023, les réponses sont éclectiques : “l'album de Petit Biscuit. Enfin, c'est un classique qui date de plusieurs pour le côté planant un petit peu voyager et c'était hyper mélancolique”, “l’album de MHD qui s'appelle XIX qui est sorti en 2019” ou encore “le dernier album de Josman, une petite pépite”. Pour certains, la révélation de l’année a été Ascendant Vierge, Jengi ou encore Luther.

Beaucoup des festivaliers français rencontrés pendant l’événement sont venus pour David Guetta. D’autres sont également venus pour l’ambiance avant tout et pas pour un artiste en particulier. “Je ne suis pas venu pour quelqu'un, mais plutôt pour une ambiance, pour ce que ça représente, le Sziget, pour tout ce qui est liberté. C'est tout simplement l’île de la liberté donc, clairement, ça fait du bien de pouvoir un petit peu évacuer tout le stress du quotidien et de pouvoir justement être soi-même, ici” commente un festivalier.

