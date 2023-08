Julie est volontaire cette année au Sziget Festival. Elle est rattachée à la green team. “Cela veut dire que je dois recycler les canettes de Coca, les bouteilles d’eau, tout ça, pour que ça puisse être envoyé au recyclage”. Sa soirée démarre à 20h, elle termina à 2h du matin. Equipée d’une pince ramassage-déchets, elle s’affaire à récupérer les détritus qu’elle trouve au sol notamment. “Faut qu’on récupère que les canettes et les bouteilles d’eau dans la mainstage, du coup, dans les environs de la mainstage, ça veut dire qu’on va peut-être voir Imagine Dragons”.

“A priori, on a 30 minutes par scène, en général. On arrive dès que les artistes ont terminé de performer et on continue, puis on revient petit à petit au centre pour pouvoir jeter les poubelles. Mais, ce qui est cool, c’est que tu as tous les festivaliers qui viennent et qui nous disent merci, qui nous disent qu’ils nous aiment, qu’on fait du bon travail, vraiment, il y a beaucoup d’unité dans ce festival, c’est ça qu’on aime” explique Julie.

“Pour moi, ce festival, déjà, c’est le plus grand festival d’Europe, après Tomorrowland, et le festival le plus sympathique parce que c’est super éclectique, les choix musicaux, et il y a de tout. Moi, j’ai fait du yoga ce matin. J’ai fait du henné, des bijoux, des dessins, des photos en argentique, enfin, en fait, il y a plein de trucs à faire et c’est ça que j’adore, c’est que tu t’ennuies jamais. Il y a des spectacles, il y a même un cirque !” commente la jeune femme.

Diplômée depuis deux semaines en tant que médecin, Julie a décidé de devenir pour la seconde fois bénévole au Sziget Festival qui se déroule chaque année en Hongrie. “Je pense que quand je travaillerai à l’hôpital, ça m’arrivera plus trop de venir au Sziget ramasser des déchets, alors je suis contente de le faire maintenant”.

