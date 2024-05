On a visité le bus de Soprano à Marseille

"Je me suis dit : imagine un bus, les gens rentrent dedans et nous montrent leur manière de danser" Avec son nouveau titre, "Facile à danser", il veut rendre hommage à tous ceux qui veulent bouger, sans être forcément de grands danseurs... On a visité le bus de Soprano à Marseille, avant qu'il ne parte sur les routes de France. 🚍 À l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, Brut consacre une semaine spéciale à cette ville.