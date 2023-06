“La chanson corse, ça met les frissons”

En plein reportage en Corse, Brut est tombé sur Sébastien Dufresne, chanteur corse, qui vit de sa passion, la musique. Pour lui, quand on parle corse, on le chante et quand "on le chante, c’est beau". “Même moi, j'écoute des fois des gens chanter et je me dis : c'est magnifique. Je chante anglais, je chante français, je chante espagnol, je chante de la pop”, explique Sébastien Dufresne. Quand le chanteur a envie de se retrouver, il se munit de sa guitare, ferme les yeux et se laisse aller. Pour lui, chanter en Corse permet de retrouver l’île d’antan. “Moi, je sais que quand je me retrouve avec mes amis dans un bar ou à chanter pendant des soirées, qu'on se retrouve autour d'un tonneau ou d’une table haute et qu'on arrive à chanter et à s'amuser, on arrive à retrouver la Corse d'il y a 50 ans, tout simplement”, assure-t-il.

“J’ai besoin que d’une chose pour être heureux, ma guitare”

À 15 ans, il débute la guitare. Depuis, il n’a jamais arrêté. “J'ai besoin que d'une chose pour être heureux dans ma vie, c'est d'avoir une guitare et de pouvoir chanter avec. Je crois qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas utilisé ma guitare. J'ai toujours aimé jouer, partager, raconter un peu l'histoire que j'ai eue, ce que j'ai fait, raconter l’histoire de mon village, des chansons... Chanter avec ma guitare, quoi". Le corse, il l’a appris par la musique. “C'est important qu'on continue à chanter corse. On a de la chance de vivre ici. Parce qu'on a encore ces petits villages, où on peut vivre un peu, je vais te le dire en corse, un peu à "l'anticu”, ça veut dire “à l'ancienne". Avec les anciens, on chante un peu corse, et quand on ne sait pas dire un mot en corse, les anciens nous disent : ‘C'est ça, la beauté’. Moi, c'est ça que je vois maintenant en Corse”, indique-t-il.

Toute l’année, Sébastien Dufresne parcourt la Corse pour chanter. “Il m'arrive aussi de partir un peu sur le continent. Mais je vis de ça. C'est mon métier. Je reprends les standards. Je reprends les chansons de mes idoles, de Jean Menconi, de Jean-Charles Papi, d'Éric Mattei, de tous ces chanteurs-là qui ont fait perdurer la langue corse et l'histoire de la Corse pendant toutes ces générations”, continue Sébastien Dufresne. Et si à 25 ans, il ne possède pas le même registre musical que beaucoup de jeunes, il respecte tout autant ce genre musical et les personnes qui écoutent ce type de musique. “Je ne peux pas me sentir un peu à l'écart, parce qu'ils n'ont pas vécu ici. Je les respecte autant, je pense, qu'ils me respectent. Moi, j'ai grandi dans un environnement où on était au bar chez mon père, où on était une bande de dix amis, où on chantait, on jouait de la guitare. Eux, peut-être, ils ont été élevés dans un endroit où il n'y avait pas tout ça. Donc ils peuvent préférer Naps ou Jul, par exemple. Moi aussi, j'écoute la musique qu'ils font. Et c'est beau. Mais après, ma passion, ce n'est pas ça”.

