Voici pourquoi Instagram ferme les comptes de Nadé et Marc Blata

Instagram ferme les comptes de Nadé et Marc Blata, deux influenceurs visés par des dizaines de plaintes pour “escroquerie en bande organisée”. Dans un tweet publié le 26 janvier, Meta annonce avoir supprimé une série de compte Instagram à cause de contenus frauduleux et trompeurs, destinés à abuser les utilisateurs. Parmi eux, ceux du couple Blata, suivi par 7 millions de personnes. Ils sont accusés entre autres d'avoir donné des prétendus “conseil en finance et en cryptomonnaie”, ayant fait perdre des centaines, voire des milliers d'euros à des dizaines de victimes.

Le compte de Laurent Billionaire et ses 3,2 millions d'abonnés a également été supprimé. Bien que ce compte ne semble pas avoir été visé par des plaites du collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, il est accusé de faits similaires reprochés aux Blata. D’autres comptes auraient été supprimés mais Meta et le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, contactés par Brut, ne confirment que ces 3 comptes. Le compte de Dylan Thiry, poursuivi pour “abus de confiance et escroquerie”, n’est lui pas suspendu pour le moment. L'influenceur est accusé d’avoir récolté des centaines de milliers d'euros à travers de fausses cagnottes, notamment pour soutenir les enfants de Madagascar.

