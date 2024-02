Connu internationalement pour ses groupes de musique les Libertines, puis les Babyshambles, Pete Doherty se confie sur ses anciennes addictions dans le documentaire “Stranger in my own skin” diffusé sur Canal+ Docs. Brut l’a rencontré : “J'ai jamais pensé que je deviendrais clean pour être honnête. L'héroïne faisait partie de la bande. Elle était toujours là. J'avais l'impression d'avoir une relation équilibrée avec elle. Je ne m'étais pas rendu compte, à l'époque, que je pouvais vraiment lui fermer la porte. Je pensais qu'elle trouverait toujours un moyen de revenir. Cela fait cinq ans qu’elle n’est plus là. Je veux dire,, je sais qu'elle est là, quelque part, en train de détruire d'autres vies, mais... Je pensais qu'on était ensemble, que c'était une relation à long terme” explique Pete Doherty.

Le chanteur de Ghost raconte son parcours





“L’addiction, on n'en sort pas. Elle est toujours là. Elle attend, dans le coin”





Le chanteur de rock fait un parallèle entre l’héroïne à laquelle il était accro et à la relation qu’il avait avec son père : “C'est comme ça que mon père m'a vu pendant longtemps. Il ne s'intéressait pas du tout à ma musique. Il me voyait comme un junkie, une honte... Le sujet des pères, c'est toujours assez difficile... parce que quand j'étais enfant, mon père ne lisait jamais les tabloïds... Il en parlait parce qu'il était dans l'armée et que tous les soldats lisaient les tabloïds : “Ah, ces journaux, ce ne sont pas des vraies nouvelles.” Et d'un coup, quand j'étais dans les tabloïds, il s'est mis à y croire, comme une parole d'Évangile ou un truc du genre, donc ça a été très dur”.

6 chansons de Slipknot racontées par Corey Taylor





Si depuis cinq ans, Peter Doherty ne consomme plus d’héroïne, il rappelle qu’il est toujours en combat avec cette drogue : “On arrête de prendre de la drogue. Mais il y a toujours ce combat, Il y a cette bataille. On ne s'arrête pas réellement. On n'en sort pas comme ça. C'est comme... Je ne sais pas vraiment comment vous décrire ça... C'est un peu comme le diabète, en fait. Si on mange trop de sucre, on devient diabétique, et on a beau arrêter de prendre du sucre après ça, on est toujours diabétique. C'est pareil pour l'addiction. Je pense qu'on naît avec. Et si on a réussi à survivre, parce que c’est une maladie chronique, ça ne fait qu'empirer. On ne peut pas maintenir une addiction. Certains le peuvent, mais très peu. Donc elle vous tuera si vous arrêtez pas. C'est la même chose avec le sucre et le diabète. Si on continue à manger du sucre, vous finirez par mourir du diabète. C'est pareil pour l'addiction. On n'en sort pas. L'addiction est toujours là. Elle attend, dans le coin. Elle fait des pompes, elle soulève des poids, elle attend que je dise : “Ah, vous savez quoi Oui, peut-être aujourd'hui.”Et là elle va dire : "Allez ma poule, c'est parti !"”

Une vie : Metallica





Au Peter Doherty qui commence à jouer dans The Libertines, il y a plus de vingt ans, le chanteur de rock dirait aujourd’hui : “Je pense pas que je dirais quoi que ce soit, je pense pas que je pourrais dire quoi que ce soit. Il se dirait juste: "Mais c'est qui, ce vieux gros lard ? Tu ne ressembles à rien !" Je pense que j'observerais à distance. Ça me plairait pas mal. J'essaierais pas de m'en mêler, je me contenterais d'observer, parce que j'avais l'air d'avoir vraiment beaucoup d'énergie à l'époque. Et quand j'y repense, avec du recul, j'étais vraiment déterminé, vraiment motivé. C'était comme si rien ne pouvait m'atteindre... J'étais assez sensible. Mais en fait, même si je ressentais de la douleur et de la souffrance, cela ne m'a jamais arrêté. Et maintenant, 25 ans plus tard, j'ai l'impression d'être un peu plus lent. Je regarde ce type à l’époque, j'essaie peut-être de lui pomper un peu de son énergie pour m'en donner. Comme un vampire”.

Gojira veut unir la communauté metal dans son combat pour l'Amazonie