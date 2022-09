Que signifie “être un bon coup” ?

“On ne parle pas tous la même langue érotique”

Après un ou plusieurs rapports sexuels, il n'est pas rare de qualifier son partenaire de "bon coup". Pour Claire Alquier, sexologue "le bon coup, peut-être, c'est quelque chose qui s'apparente à comment t'es, comment tu te comportes avec la personne avec qui tu as un rapport sexuel, et finalement comment ça se passe, comment ça communique, comment ça partage et comment ça échange." Pour elle, il n'y a pas de lien direct entre le fait d'avoir eu beaucoup relations sexuelles et celui d'être un bon coup. "Je ne suis pas convaincue que d'avoir eu, je ne sais pas, des centaines de partenaires différents, ça soit forcément un critère qui puisse aider. Je crois encore une fois que ce qui est important, dans cette considération-là, c'est de s'intéresser à la personne qu'on a en face."

Pour la sexologue, les critères pour désigner "un bon coup" seraient différents en fonction des hommes et des femmes. "J'ai l'impression que chez les hommes, il y a toujours un critère physique qui est en jeu. Donc, avoir une érection fonctionnelle, avoir une érection ferme et dure, qui va durer longtemps dans le temps. Ça, c'est un truc un petit peu galvaudé, je pense que ça fait partie des stéréotypes autour de la sexualité qu'on déconstruit de plus en plus et qu'on va continuer à déconstruire." Côté féminin, elle souligne une "tendance à mettre le bon coup féminin du côté de la femme qui va être peut-être à l'écoute, qui va être en capacité aussi de faire telle ou telle pratique."