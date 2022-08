C'est quoi la libido et pourquoi elle fluctue ?

“La libido est hyper fluctuante”

"Je reçois énormément de questions, surtout en messages privés, sur la libido. C'est un sujet qui inquiète, qui questionne." D'après Edwige, infirmière, sexothérapeute et créatrice du compte instagram @wicul_, la libido est une énergie relative à la pulsion sexuelle qui se manifeste par l'envie de s'engager dans un comportement sexuel. "Pour faire simple, en gros, c'est l'addition de nos désirs, de nos pulsions, de nos fantasmes, et tout ça, en fait, ça donne un appétit sexuel et donc c'est ça notre libido." D'après l'experte, la libido est fluctuante et peut ainsi baisser et augmenter en fonction de plusieurs facteurs.

Par exemple, une charge mentale quotidienne peut mener à une baisse du désir sexuel. "Si vous mettez énormément d'énergie pour gérer le quotidien, en plus d'un travail, en plus de tous les soucis que les autres personnes rencontrent, vous aurez beaucoup moins de place pour la libido." Certains traitements médicamenteux participent eux aussi à ces diminutions. "Il y a certains traitements qui influent sur la libido, donc les antidépresseurs, la contraception hormonale ou aussi les médicaments cardiovasculaires." Aussi, le manque de confiance en soi peut faire fluctuer le désir sexuel. "Il y a des moments où on ne se sent pas forcément à l'aise dans son corps. Ça peut faire qu'on évite un peu de se retrouver, voilà, nu, face à son partenaire."