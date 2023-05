Name dropping avec Michael Douglas

La longue carrière de l’acteur

Lors de la cérémonie d’ouverture de la 76ème édition du Festival de Cannes, Michael Douglas était présent sur scène pour un retour au passé, remontant ainsi au début de sa carrière. Après son discours, il a été récompensé de la Palme d’or d’honneur du Festival de Cannes et a déclaré l’ouverture de cette nouvelle édition, aux côtés de Catherine Deneuve et sa fille, Chiara Mastroianni.

Michael Douglas est un acteur, producteur de cinéma américain et l'aîné des quatre fils de l’acteur Kirk Douglas. Tout en essayant de rester objectif, Il estime que son père était la personne “la plus endurante, énergique et intense” qu’il ait connu dans sa vie. “Je l'admirais beaucoup, parce qu'il me demandait si je trouvais que c’était un bon père et il a fni par le devenir. Quand sa carrière a ralenti, qu'il a commencé à vieillir, il a eu plusieurs accidents graves. Il a fait une attaque, puis il a survécu à un grave accident d'hélicoptère. D'autres passagers sont morts et il s'est demandé pourquoi il avait survécu, alors que le pilote, de 18 ans, est décédé. ll est revenu à ses racines et il a commencé à voir un rabbin toutes les semaines pour étudier l'Ancien Testament. Vers la fin de sa vie, mon père est devenu très spirituel et bienveillant. Je l'aime et il me manque beaucoup. Beaucoup”.





Avec Jane Fonda, il explique avoir justement ce point commun d'être des enfants de parents célèbres. Elle, c’était son père, l’acteur américain Henry Fonda. “Ensemble, on a coproduit Le Syndrome chinois. C'est une femme absolument charmante. J'aime le fait qu'elle raconte combien elle est heureuse à plus de 80 ans, elle donne de l'espoir à beaucoup de gens. Elle est très intelligente et forte. Je suis toujours heureux de la voir”.

Une autre qui a marqué sa carrière dans le cinéma : Sharon Stone. “On faisait le casting de Basic Instinct et on ne trouvait pas d'actrice pour le rôle. Je ne sais pas si vous connaissez Paul Verhoeven, si vous l'avez déjà rencontré. C’est un réalisateur néerlandais calviniste, et quand il faisait passer le casting des actrices, il leur disait : ‘Il y aura de la nudité. Beaucoup, beaucoup de nudité.’ Je lui ai dit : ‘Paul, tu ne trouveras personne.’ J'étais en Europe, il m'a envoyé la cassette du casting de Sharon Stone, elle interprétait mon rôle, et elle était fantastique. On a eu une super relation de travail. On a appris à bien se connaître. Elle est adorable”.

Dans le film Wall Street où l’acteur incarne Gordon Gekko, un long métrage réalisé par Oliver Stone. L’acteur affirme qu’il est un auteur et réalisateur extrêmement talentueux, où tous les acteurs ont livré leur meilleure performance avec lui, à cause de sa rigidité. “La plupart des réalisateurs se comportent de façon paternaliste et traitent les acteurs comme des enfants. Oliver nous traitait comme des soldats au Vietnam. Il voulait que Gekko soit un peu plus méchant, un peu plus dur, alors il a voulu me mettre en colère contre lui.

Pendant le tournage de Wall Street, il vous a dit que vous étiez mauvais. Il m'a dit que j'étais mauvais. Et puis j'ai vu le film et je me suis trouvé plutôt bon. Il m'a dit: ‘Oui, tu l'es.’ Je ne comprenais pas ce qu'il faisait, mais ça ne me plaisait pas. Je n'ai compris qu'après qu'il était content que je sois un peu plus en colère contre lui, pour le bien du rôle. Je pense que ça explique pourquoi tous les acteurs avec qui il a travaillé n'ont jamais aussi bien joué. Alors, bravo”.

Dans sa carrière, il raconte qu’une des plus grandes leçons qu’il a apprises n’est autre qu’un précepte enseigné par Jack Nicholson. “L'une des grandes leçons que Jack m'a apprises, c'est d'apprendre à réagir. Trop d'acteurs ne font qu'attendre leur réplique, puis ils parlent, mais ils n'écoutent pas. Lui, il a une très bonne écoute et c'est un immense acteur. Jack est un individu exceptionnel, hors du commun. Au quotidien, il est très gentil, mais sur ses gardes. C'est difficile d'apprendre à le connaître. Mais devant la caméra, ça lui sert d'excuse pour se lâcher complètement”.





En tant qu’acteur mais aussi individu, il s’attribue de nombreux points communs avec Paul Rudd. “C'est un fan absolu des Kansas City Chiefs. On partage notre amour du football américain. Tout son succès est parfaitement mérité. Je ne pense pas qu'il ait un seul ennemi, mais ça ne le rend pas faible. ll a la même approche que moi du travail. On essaie de tirer le meilleur des situations, de faire au mieux. On ne va pas vers l'ombre, mais vers la lumière. C’est l'homme le plus gentil d'Hollywood. J'aime le fait qu'il soit à la fois une immense star, et il le mérite vraiment, un auteur brillant, et pourtant qu'il est très discret. ll est très humble, modeste”.

