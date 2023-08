MissJirachi, 10 ans après





10 ans après, elle explique ne jamais avoir pensé qu’elle arriverait ici. MissJirachi, Eloïse de son vrai prénom, est une youtubeuse Pokémon. “J’ai commencé toute seule. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai commencé avec David, ce qui est complètement faux. Ce qui est cool, c'est qu'on s'est connus chacun de notre côté. Moi, j'avais 500 abonnés, lui, il avait 1500 abonnés, et puis ensemble, en fait, on a réussi à se pousser vers le haut, à trouver des concepts de vidéos”.

Quand le harcèlement scolaire conduit à l'hôpital





Ils sont alors les premiers à faire des vidéos de dégustation et de challenges. “Ça a super bien marché, mais ça a aussi créé énormément de polémiques. Beaucoup de haters qui sont arrivés en nous disant que c'est trop facile de juste manger des choses devant sa caméra ou de faire des challenges sur son canapé. Finalement, dix ans après, c'est quelque chose d'hyper démocratisé. Tout le monde fait des challenges, tout le monde fait des dégustations et c'est nous qui nous sommes pris un petit peu toute la haine du début.”

Quand les adolescents parlent du harcèlement scolaire





Elle explique s’être fait harceler au lycée quand elle commence sur Youtube. “J'avais 500 abonnés, j'ouvrais des cartes Pokémon et donc les gens étaient en mode : "Ha ha ha!" Donc du coup, j'ai arrêté l'école et je me suis à fond concentrée sur YouTube. Et c'est vrai que quand il y a eu ce harcèlement qui est arrivé sur YouTube aussi alors que j'étais partie de mon école pour ne plus avoir de harcèlement, c'était un peu compliqué, parce que moi, je voulais fuir tout ça et me mettre dans un univers que j'aime. Et en fait, les gens qui se moquent de moi arrivent dans cet univers-là. Moi, j'avais l'impression que c'était vraiment un cocon, sur YouTube, pour les fans Pokémon et que les autres ne pouvaient pas y accéder, Et quand les gens ont réussi à trouver les vidéos, à y accéder, c'était un peu... J'avais l'impression qu'on violait mon intimité. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti.”





Elle explique qu’arriver dans un buzz avait un certain aspect positif pour lui permettre de générer des vues mais d’un autre côté, éprouver une certaine difficulté à gérer cette violence. “Il n'y a pas vraiment de façon de gérer les choses. J'ai reçu des lettres d'enfants qui étaient vraiment désespérés, pas bien dans leur vie et qui me remerciaient et qui me disaient: ‘Merci, grâce à toi, et puis je ressors de tout ce harcèlement que j'ai vécu toute la journée. Je suis dans ma bulle et ça fait vraiment du bien.’ Et en fait, avoir des commentaires comme ça, ça te booste parce que tu te dis : ‘OK, ce que je fais, ça ne sert pas à rien’. Et moi-même, j'aurais aimé avoir quelqu'un comme ça, que je pouvais suivre quand je me faisais harceler.”

Harcèlement : Sindy témoigne et s’adresse aux autres victimes





“Je fais tout pour les ignorer”





Elle explique qu’aujourd’hui, le harcèlement qu’elle subit de base plus sur son poids. “Les gens adorent me dire en ce moment, c'est que j'ai changé, mais pas forcément de la bonne manière. Moi, quand j'ai commencé les vidéos, j'avais 16 ans et maintenant j'en ai 26. J'étais toute fine, j'étais vraiment différente. Je n'étais pas la même personne, ce qui est normal, en 10 ans, d'évoluer, évidemment. Quand les gens me disent sur les réseaux, c'est vraiment une référence à la méga-évolution sur Pokémon, qui signifie qu'un Pokémon est devenu beaucoup plus gros. Oui, effectivement, j'ai pris du poids, mais je me plais et je me trouve bien mais énormément de gens me disent que j'ai méga-évolué, que j'ai gigamaxé, tous les termes de Pokémon pour dire grossir, ben en fait, je commence à me demander si je ne suis pas grosse, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage parce que je n'avais aucun problème par rapport à ça. Et quand tu as 100, 500 personnes qui te le font remarquer, tu commences à te poser des questions. Je fais tout pour les ignorer, mais ils ont planté la petite graine dans ma tête et,bon, je relativise vachement, et, bon, mais ce n’est pas facile tous les jours.”





Depuis un an, MissJirachi est ambassadrice Pokémon. Elle explique : “C'est clairement un rêve pour moi. J’aurais jamais pensé réussir à faire ça. En fait, entre nous, je suis contente d’enfin travailler ensemble et c'est incroyable.”

Maghla dénonce le harcèlement sexuel envers les streameuses