Sadeck Berrabah, danseur autodidacte, chorégraphe des grands

La danse, c'est grâce aux grands du quartier qu'il y a goûté. Il a été maçon, a dormi à la rue et aujourd'hui, il collabore avec des grands noms comme Shakira. Sadeck Berrabah est danseur et chorégraphe. Sa spécialité : les tableaux vivants, des "mumurations" géométriques avec des corps humains. On est allé le rencontrer chez lui à Forbach dans l'est de la France.