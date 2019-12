Se débrouiller en pleine nature : comment s'orienter en forêt

Salut ! C'est Jacob Karhu! Jacob Karhu Youtubeur vie sauvage Quand on est perdu en forêt, de retrouver son chemin. Donc je vais vous montrer 3 astuces pour s'orienter. pour s'orienter 3 techniques en forêt La boussole Pour la première technique, je vais juste utiliser: un liquide, une aiguille et… Donc je vais chercher un contenant étanche, par exemple une casserole, un bol… et si je l'ai pas… un trou dans la pierre. Les aiguilles sont généralement magnétisées naturellement mais certains manuels conseillent de les frotter sur ses cheveux ou de la laine. Je positionne l'aiguille sur la feuille. Et là, la pointe indique le nord vers là-bas. La mousse Pour la deuxième astuce, on peut observer la mousse sur les arbres. Elles aiment préférentiellement l'obscurité et l'humidité. Donc ça indique préférentiellement le nord. Mais ce n'est pas fiable à 100% sont aussi influencées par d'autres paramètres comme les microclimats ou l'origine des vents. Et ici, ça montre le vent d'ouest. Et la dernière technique, on va utiliser les étoiles. Pour cela, on va repérer l'étoile Polaire qui indique le nord. Donc pour la reconnaître, on va utiliser la Grande Ourse qui a la forme d'une casserole. On va utiliser les 2 dernières étoiles, reporter cette longueur 5 fois pour arriver à l'étoile Polaire. Une fois que l'on a retrouvé le nord, ce n'est pas suffisant, il faut absolument avoir une carte ou au moins une représentation mentale de la région pour retrouver son chemin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quasiment tous des téléphones GPS, mais s'ils tombent en panne, on sera bien content d'avoir ces astuces .nature Journaliste Lucas Wicky Montage Maud Veron