Surmonter ses peurs - avec Noholito

Quand on regarde les vidéos humoristiques de James sur TikTok, on est loin de s’imaginer que c’est quelqu’un de très angoissé. Pendant longtemps, ses crises d'angoisse l'ont empêché de sortir de chez lui et de vivre une vie normale. Mais grâce aux réseaux, il a trouvé le moyen de se reconnecter aux autres. Je suis Mina Soundiram, journaliste chez Brut, et mon métier, c’est de raconter des histoires. Pour moi, un des meilleurs endroits pour les trouver, c'est les réseaux sociaux. Du revenge porn, des retrouvailles inattendues, en passant par des histoires d'amour toxique et dévastatrices... Les personnes que j’ai rencontrées ont toutes vécu une histoire qui a bouleversé leur vie, et dans ce podcast, ils me racontent ce qu’ils ont vécu derrière leur écran.