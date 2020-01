Trois paysages incroyables aux frontières du Brésil

Voici 3 paysages extraordinaires situés aux frontières du Brésil

Les Lençóis Maranhenses

Les Lençóis Maranhenses, littéralement appelé "les draps du Maranhão", est un parc national abritant un désert unique au monde. Ici, dunes de sable et lagunes se mêlent à perte de vue. Cependant, l'origine de ce paysage surprenant sont les sédiments du fleuve Parnaíba. Repoussés par la marée vers la plage depuis plus de 10 000 ans, ces sédiments s'agglomèrent et forment des dunes. Ensuite, la saison des pluies transforme les intervalles argileux en piscines. En effet, il peut tomber jusqu'à 2000 millimètres de pluie par an, soit plus qu'à Glasgow en Écosse. Au sein des 1500 km2 du parc, quelques centaines d'habitants vivent essentiellement de l'élevage, de la pêche et plus récemment du tourisme.

Les chutes d'Iguazú

Les chutes d'Iguazú abritent les cascades classées parmi les plus belles au monde. Entre le Brésil et l'Argentine, ce lieu est divisé en 2 parcs nationaux s'étendant au total sur 2400 km2, soit 3 fois la taille de la ville de New York. Au total, 275 cascades jalonnent la zone et déversent 6 millions de litres par secondes : l'équivalent de 2,5 piscines olympiques. La plus haute cascade est la Gorge du Diable, avec une hauteur de 82 mètres. Sur place, la flore et la faune sont particulièrement diversifiées. En effet, on peut observer plus de 2000 espèces de plantes, 400 espèces d'oiseaux et 80 espèces de mammifères. Actuellement, le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et fait partie des 7 nouvelles merveilles de la nature.

Le Mont Roraima

Souvent entouré par des nuages, le Mont Roraima a été surnommé "l'île flottante". Le Cette montagne très ancienne s'est formée il y a environ 2 milliards d'années. Creusées dans la roche, plusieurs grottes et cascades y sont éparpillées. Nombreux dans la région, les hauts plateaux aux contours particulièrement abrupts sont appelées des tepuis. Au Mont Roraima, des falaises séparent le plateau sommital de la plaine qui l'entoure, et s'élèvent en moyenne à 1000 m. Ce sont les paysages du Mont Roraima qui ont inspiré le roman d'Arthur Conan Doyle "Le monde perdu".