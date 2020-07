Tuto : comment remplacer les papiers cadeaux ?

remplacer les papiers cadeaux ? Aussitôt déballés, aussitôt jetés, ces déchets, on peut remplacer les papiers cadeaux à usage unique par du tissu réutilisable. Le furoshiki est un carré de tissu Akiyo Kajiwara Professeur de Furoshiki qui existe depuis des siècles dans la culture japonaise. On peut emballer n'importe quelle taille, n'importe quels objets. Par exemple: une bouteille de vin Pour emballer une boîte : Prendre un tissu carré Prendre un tissu carre et le comme ceci: votre cadeau est prêt. des bouteilles : des bouteilles: réaliser les pliages suivants : voilà le résultat. Ça remplace des sacs plastiques et des emballages papiers. On peut réutiliser à volonté, dans le concept de zéro déchet. Selon une estimation, d'emballages cadeaux seraient jetés à Noël rien qu'au Canada. Les Britanniques 108 millions de rouleaux. en utiliseraient Et les Français consomment 2 fois plus d'emballages à Noël que le reste de l'année. À l'inverse, le tissu du furoshiki est réutilisable à l'infini. On peut trouver des tissus à la mercerie. On peut utiliser des tissus recyclés. On a plusieurs formats de tailles différentes: le plus petit c'est environ 50 sur 50 cm. c'est environ 70 sur 70 cm La taille moyenne, et le plus grand format, c'est environ 1 m sur 1 m. des tissus Il existe aussi traditionnels japonais, spécialement conçus pour le furos .nature