Une vie : Beyoncé

“Nous devons utiliser nos voix pour aider à améliorer le monde”

Elle détient le record de Grammys gagnés par une chanteuse. C’est une féministe, une défenseuse des droits des minorités et une philantrope. Retour sur le parcours de Beyoncé Knowles, l'artiste américaine qui a enchainé les succès avec son groupe comme en solo. Elle est née en 1981 à Houston aux Etats-Unis. En 1998, elle sort son premier album au sein des Destiny’s Child avec Kelly Rowland, son amie d’enfance, et Michelle Williams. A l’époque, son père, Matthew Knowles est leur manager. En 2003, à 21 ans, elle sort Dangerously in Love, son premier album solo, avec des tubes comme Crazy in Love, Baby Boy et Naughty Boy. Elle remporte 5 Grammys. La même année, elle commence à sortir avec le rappeur Jay-Z, avec qui elle se marie en 2008. Une vie : Jay-Z

En 2006, les Destiny’s Child se séparent. En 2009, elle chante à la cérémonie d’investiture de Barack Obama. En 2014, Beyoncé et Jay-Z donnent en secret plusieurs dizaines de milliers de dollars pour aider les militants du mouvement Black Lives Matter. A 30 ans, elle donne naissance à Blue Ivy, et à 36 ans, elle met au monde les jumeaux Rumi et Sir. La même année, elle devient la deuxième femme et la première femme noire à être tête d’affiche du festival Coachella. “Nous savons qu’il y a des femmes dans le monde entier qui n’ont pas de voix. Nous devons utiliser nos voix, prendre conscience du problème, et faire partie de quelque chose qui nous permet de laisser un héritage et d’aider à améliorer le monde” avait déclaré la chanteuse. En 2022, six ans après son dernier album, elle sort Break My Soul annonçant Renaissance, son septième album. L'histoire de Black Lives Matter