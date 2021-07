Une vie : Catherine Deneuve

Elle est l'une des plus grandes stars du cinéma français. Modèle du buste de Marianne, ses prises de position ont parfois suscité la controverse. À 77 ans, Catherine Deneuve revient au Festival de Cannes pour le film "De son vivant". Voici son histoire…

Le cinéma très vite au coeur de sa vie

Catherine Deneuve, de son vrai nom Catherine Dorléac, naît en 1943 à Paris. Enfant, elle fait du doublage pour des films du studio Paramount, où travaille son père. En 1960, sur les conseils de sa sœur Françoise, elle passe des essais pour un film : Elles sont choisies pour incarner des sœurs dans "Les portes claquent". En 1964, elle tourne pour la 1ere fois sous la direction de Jacques Demy dans "Les Parapluies de Cherbourg", qui décroche la Palme d’or au Festival de Cannes. En 1967, elle retrouve sa sœur Françoise devant la caméra de Jacques Demy pour "Les Demoiselles de Rochefort". À 37 ans,elle décroche le César de la Meilleure Actrice pour son rôle dans "Le Dernier Métro", de François Truffaut. En 1993, elle est nommée à l’Oscar de la Meilleure Actrice pour son rôle dans "Indochine", de Régis Wargnier.

Ses rencontres décisives avec Roger Vadim et Marcello Mastroianni

À 19 ans, elle rencontre le réalisateur Roger Vadim et quitte le domicilede ses parents pour s’installer avec lui. Un an plus tard, ils ont un fils ensemble : Christian. En 1972, elle donne naissance à sa fille Chiara née de sa relation avec l’acteur italien Marcello Mastroianni.

L'ambiguïté de ses engagements pour les droits humains

En 1973, elle fait partie des signataires du "Manifeste des 343" pour le droit à l’avortement.Au début des années 2000, elle se mobilise pour l’abolition de la peine de mort aux États-Unis. En janvier 2018, quelques mois après le début du mouvement #MeToo, elle est l’une des signataires de la tribune : "Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle". En août 2019, interrogée sur Roman Polanski et Woody Allen : "Il faut faire la différence entre le cinéaste et la personne".

À 76 ans, elle est victime d’un accident vasculaire sur le tournage du film "De son vivant", réalisé par Emmanuelle Bercot. En juillet 2021, Catherine Deneuve fait son retour au Festival de Cannes pour présenter ce film.