Une vie : Chris Hemsworth

Il a grandi avec sa famille entre Melbourne et le bush australien au sein d'une communauté aborigène. Grâce à ses cachets d'acteurs, il rembourse les emprunts contractés par ses parents et aujourd'hui, c'est à 40 ans et en tant que star d'Hollywood qu'il fait ses premiers pas au Festival de Cannes pour le film "Furiosa : une saga Mad Max". Voici le parcours de Chris Hemsworth.