“J’ai toujours rêvé d’être acteur et de réussir. J’ai toujours fantasmé là-dessus”





Pourquoi Leonardo DiCaprio s'appelle comme ça ?

Leonardo DiCaprio naît d’une mère allemande et doit son prénom au peintre italien Léonard de Vinci. Enfant, il est choqué lorsqu’il découvre que des espèces animales se sont éteintes à cause de l’Homme.





Comment Leonardo DiCaprio est devenu célèbre ?

À 16 ans, il est remarqué dans la série “Quoi de neuf docteur ?”. À 22 ans, il devient une star grâce à son rôle dans “Roméo + Juliette”. “J’ai grandi dans le milieu du cinéma, je connais Los Angeles, j’ai tellement d’amis acteurs, je sais à quel point c’est difficile de trouver du travail. Je sais à quel point j’ai eu de la chance d’être au bon endroit au bon moment. Et si ça n’avait pas été le cas, ma vie aurait été complètement différente” explique l’acteur en 2019. À 23 ans, avec sa mère, il fait don de 35 000 dollars à une médiathèque du quartier où il a grandi.

Cannes 2023 : Augustin Trapenard a rencontré Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone





Quel âge avait Leonardo DiCaprio quand il a fait le Titanic ?

À 24 ans, auréolé du succès de Titanic, Leonardo DiCaprio rencontre Al Gore, le vice-président américain de l’époque. Un moment décisif dans son engagement pour la défense de l’environnement. Quelques mois plus tard, il crée une fondation qui porte son nom pour protéger les espèces animales en voie d’extinction. “Des milliers de scientifiques admettent que le réchauffement climatique n’est pas seulement le problème environnemental le plus dangereux, mais aussi l’un des plus grands défis auquel l’humanité doit faire face” commente Leonardo DiCaprio en 2003.

Festival de Cannes 2023 : Augustin Trapenard a rencontré Jude Law





À 27 ans, il tourne pour la première fois sous la direction de Martin Scorsese dans Gangs of New York. À 32 ans, il écrit et produit le documentaire “La 11ème Heure, le dernier virage”. Ce documentaire dresse un état des lieux de l’environnement mondial. “Il est certain que nous, les Etats-Unis, devrions donner l'exemple au reste du monde. Nous sommes la plus puissante démocratie de la planète. Mais nous sommes en même temps les plus gros pollueurs”. La même année, il entre dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de l’année du magazine TIME.





À 39 ans, il est nommé Messager de la paix sur la question du climat auprès des Nations Unies. “Un air propre et un climat vivable sont des droits humains inaliénables et résoudre cette crise n’est pas une question de politique mais de survie” a déclaré l’acteur américain. À 41 ans, il reçoit le prix Crystal du Forum économique de Davos pour son travail sur le changement climatique. Quelques semaines plus tard, il est couronné de l’Oscar du Meilleur acteur pour son rôle dans “The Revenant” et en profite pour parler à nouveau de son combat pour la préservation de l'environnement. “Si vous ne croyez pas au changement climatique, vous ne croyez pas à la science moderne et à la vérité empirique alors vous serez du mauvais côté de l’Histoire.”

Cannes 2023 : Rencontre entre Augustin Trapenard et Natalie Portman





Durant la campagne présidentielle, il prend position contre Donald Trump et critique ses positions climatosceptiques. “Nous ne devrions pas avoir un candidat qui ne croit pas en la science moderne pour diriger notre pays. Le changement climatique est l'un des problèmes les plus préoccupants auxquels l'humanité tout entière est confrontée et les États-Unis doivent faire leur part” explique Leonardo DiCaprio.

Cannes 2023 : La démarche artistique derrière le film “Zone of Interest"





À 45 ans, il concourt pour la première fois au Prix d’interprétation du Festival de Cannes

pour son rôle dans "Once upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino, dans lequel il donne la réplique à Brad Pitt. À 47 ans, il incarne un scientifique dans “Don’t Look Up”,

produit par Netflix, une comédie satirique sur l’inaction des gouvernements et des médias face à la crise climatique. À 48 ans, Leonardo DiCaprio présente “Killers of the Flower Moon” au Festival de Cannes. C’est son 6e long-métrage sous la direction de Martin Scorsese, après “Gangs of New York”, “Aviator”, “Les Infiltrés”, “Shutter Island” et “Le Loup de Wall Street”.

Retour sur la carrière en vidéo de Martin Scorsese