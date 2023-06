Son enfance





Margaret Qualley naît en 1994 et grandit dans un ranch dans le Montana. C’est la fille de l’actrice Andie MacDowell. ”Quand j'étais petite, je pensais que je deviendrais danseuse professionnelle et je crois que quand c'est devenu une réalité, j'ai compris que ce n'était finalement pas ce que je voulais faire. L'un de mes souvenirs préférés, j’ai une sœur ainée et pour mon 5ème ou 6ème anniversaire, elle a gardé tout son argent de poche pour m'acheter une paire de chaussures de jazz”, explique Margaret Qualley.

À 14 ans, elle quitte sa famille pour intégrer l'École des arts de Caroline du Nord, où elle étudie la danse classique. “J'ai arrêté la danse quand j'avais 16 ans, et puis j'ai fait un peu de mannequinat, mais je n'ai pas aimé ça”, ajoute-t-elle.

Sa révélation sur la scène internationale





À 18 ans, elle est choisie pour incarner Jill Garvey, la fille du personnage principal de la nouvelle série HBO The Leftovers. “Ça a été mon premier vrai rôle et j'ai eu tellement de chance de commencer avec cette série. Ça a été une expérience intéressante pour moi, j'ai beaucoup appris en travaillant avec tous ces gens, de comprendre ce que c'était d'être sur un plateau, d'apprendre à connaître mon personnage de façon vraiment intime. Ce qu'il y a de spécial, quand on travaille sur une série, c'est qu'après un certain temps, vous avez de l’autorité sur votre personnage”.

À 22 ans, elle danse devant la caméra de Spike Jonze dans une publicité pour Kenzo. “Nous avons travaillé avec un super chorégraphe, Ryan Heffington. La chorégraphie a été influencée par ce que j'ai fait pendant l'audition, je suis arrivée à l'audition et j'ai improvisé avec Spike et il y a certains passages finalement utilisés dans la vraie chorégraphie”.

À 24 ans, elle est nommée aux Emmy Awards pour son interprétation de la danseuse Ann Reinking dans la mini-série Fosse/Verdon. La même année, elle est Pussycat, une des membres de la Manson family devant la caméra de Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood. “Il dit que si vous aimez les films comme lui les aime, vous ne pouvez pas faire un mauvais film, et ça lui va si bien de dire ça parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'il aime le cinéma! Il arrive tous les jours sur le plateau comme si c'était le matin de Noël et c'est vraiment une énergie contagieuse. Je me baladais avec un carnet, je notais ce qu'il disait parce que je savais que chaque moment était précieux. C'était génial”, confie-t-elle.

À 26 ans, elle incarne Alex Russell, personnage principal de la série Netflix Maid. À ses côtés, Andie MacDowell, joue la mère de son personnage. “Margaret était déjà au Canada, ils avaient commencé et ils cherchaient leur Paula. Je crois qu'elle y avait beaucoup réfléchi et qu'elle a fini par se dire que je serais la bonne personne. Elle a proposé mon nom et ils ont répondu: ‘Oh oui, c'est une super idée’, rapporte Andie MacDowell. Pour Margaret Qualley, jouer avec sa mère était plus facile : “C'est très simple. Vous entrez dans une pièce avec votre mère, et c'est votre mère, ça va être beaucoup plus simple! Il y a tellement d'interactions naturelles. Ça a été vraiment, vraiment spécial et j'ai vraiment beaucoup d'avoir eu cette opportunité”.

À 28 ans, elle est à l'affiche de Stars at Noon, de la réalisatrice française Claire Denis. Le film remporte le Grand Prix du Festival de Cannes en 2022. “Claire est vraiment une poétesse. Elle est très influencée par tout ce qui se passe dans la journée, autour d'elle, et je dis ça de façon très positive. Elle fait face aux difficultés, elle s'adapte, de façon à la fois très flexible et déterminée pour trouver ce qu'il y a de mieux pour son film”, termine Margaret Qualley.

