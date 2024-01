“Quand je suis sur scène, je n'ai pas peur”. Mika est né le 18 août 1983 à Beyrouth, au Liban, d'un père américain et d'une mère libanaise. Alors qu'il a un an, Mika et sa famille quittent le Liban, en pleine guerre civile, pour Paris. “J'ai pas trop de souvenirs du Liban, de Beyrouth physiquement, et en même temps j'ai tellement de souvenirs du Liban dans le salon à Paris : mes tantes, les cousins, les disputes, la politique, la télévision avec la guerre, la peur, les larmes…” se souvient le chanteur. Lorsque Mika a 8 ans, son père est retenu à l'ambassade des États-Unis au Koweït pour des raisons de sécurité pendant huit mois, au tout début de la guerre du Golfe. “La vie, elle est belle. Et tout d’un coup, il y a un truc qui déstabilise la vie de famille”.

“Mon père va travailler à Koweït comme c'est un spécialiste du Moyen-Orient et le soir même, il y a l’invasion de Saddam Hussein dans la première guerre du Golfe. Il ne peut pas prendre de vol pour rentrer. Tout commence à se fermer. Et sans option, il s'enferme avec d'autres personnes dans l'ambassade américaine. Il est bloqué là-bas, il est presque pris en otage là-bas et il ne peut pas sortir” raconte Mika. “Ça a changé la vie d’une journée à l'autre. Et ensuite les problèmes continuent : il perd son travail, on a beaucoup de problèmes financiers. Et donc mes parents quittent Paris avec notre Toyota Previa, moi, mes deux sœurs Yasmine et Paloma et maintenant, ma nouvelle soeur Zuleika, et ma mère est enceinte de mon petit frère, Fortuné”.

Direction : Londres. En Angleterre, Mika intègre une école française, où il va être victime de harcèlement scolaire. “Pour me protéger, je m’enferme dans mon propre monde. Je fais semblant de ne pas exister.” À 11 ans, et après une mésentente avec l'une de ses professeures, Mika est renvoyé de son établissement et se retrouve déscolarisé pendant 10 mois. “Toutes mes après-midis sont immédiatement consacrées à la musique” commente l’artiste. Dix mois plus tard, Mika retourne à l'école, mais rate beaucoup de cours, car il commence à avoir quelques projets dans la musique. Il intègre des comédies musicales, voyage à travers l'Europe durant quelques années, puis, un jour, Mika a 15 ans, sa voix change. Il mue et perd tous ses jobs.

Il s'inscrit à plusieurs conservatoires, mais il est refusé partout. Lorsque Mika a 18 ans, ses parents, un peu inquiets pour son avenir, l'incitent à s'inscrire à la London School of Economics (LSE). Il assiste à une journée de cours, puis n'y retourne plus jamais. Le jour-même, il se rend devant le Conservatoire royal de Londres, où il avait été refusé, et là, il attend le directeur de l’école d’opéra pour le supplier de lui faire passer une nouvelle audition. Ce dernier finit par céder et accepte. Il lui dit : “Tu as un mois, vas-y prépare-toi”. Mika se présente aux auditions et est accepté. “Si j’avais pas suivi le directeur d'études vocales au conservatoire jusqu'à sa voiture, je pense pas que je serai devant vous aujourd’hui, en train de vous parler, de mon premier album” déclare le chanteur. L’album dont Mika parle, c'est Life in Cartoon Motion, qu'il écrit secrètement pendant qu'il est au conservatoire. Dans cet album, Mika se raconte, en toute intimité et aborde notamment son homosexualité.

“Quand j’écris mes textes, je suis en train de parler de ma vie, de moi, de ma famille, de mes potes, de mes peurs et surtout je parle de mes désirs. Je m'autorise à parler de tout dans mes chansons, même les choses que j'ai tellement peur d’aborder dans la vie de tous les jours”. Il écrit et travaille toujours sur le piano de son enfance, celui qu’il a depuis qu’il a un an et demi. Sorti en 2007, ce premier projet s'impose un peu partout en Europe : il devient numéro 1 en France, mais aussi en Angleterre, en Belgique, et en Suisse. Mika a 23 ans, et son album est en tête des ventes annuelles d'albums en France. À 30 ans, en 2014, il intègre l'émission The Voice, diffusée sur TF1, en tant que coach. En mars 2020, il doit stopper sa tournée à cause du Covid. Il donne alors rendez-vous à ses abonnés Instagram dans ses lives intitulés “Cooking with Mika”.

En 2022, à 38 ans, Mika présente l'Eurovision aux côtés de Laura Pausini et Alessandro Cattelan. “C'est quand même assez fou d'être à l'Eurovision. C'est fou de sortir un nouveau single, c'est fou d'avoir un nouveau son, c'est fou d'être à Coachella. Il faut prendre du plaisir aussi”. Le 1er décembre 2023, à 40 ans, Mika sort son sixième album intitulé “Que ta tête fleurisse toujours”. C'est son premier album en français. “J'écris principalement en anglais, mais j’ai ce désir d'écrire en français. Mon lien avec le français et mon lien avec la France se développent d'une manière très différente des autres pays et je veux consacrer une partie de ma vie et de mon répertoire à ce lien que j'ai avec la France” précise le chanteur.

