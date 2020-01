Une vie : RuPaul Charles

RuPaul, la star des drag queens

À 59 ans, il fait partie des personnes les plus influentes du monde. Retour sur le parcours exceptionnel de cette figure médiatique.

« Qui aurait pu croire qu’une drag queen noire d’1m93 aux cheveux blonds deviendrait une star internationale ? » se demandait RuPaul en 2016. Vous ne le connaissez pas ? Brut revient pour vous sur ce véritable phénomène de la scène drag.

Inspiré par les Monty Python et Diana Ross

Ru Paul est l’une des plus célèbres drag queens au monde. C’est la première à avoir été égérie d’une marque de cosmétiques, et son émission, RuPaul’s Drag Race, a été couronnée de 11 Emmy Awards. RuPaul Charles naît en 1960 à San Diego. Il grandit entouré de ses trois sœurs. Dès son plus jeune âge, il leur vole leurs vêtements. À l’époque, ses modèles sont Diana Ross, les Monty Python et Jane Fonda. À 15 ans, il s’installe à Atlanta avec l’une des sœurs et son mari. Le jour, il vend des voitures d’occasion. La nuit, il se produit comme gogo dancer. En 1984, il s’installe à New York, dort chez des amis. Il gagne sa vie en tenant des vestiaires dans des clubs. En 1989, il décide de donner à son personnage un look plus glamour. Il rase alors sa poitrine et ses jambes et remporte le titre de « Queen of Manhattan drag ».

Un acte politique

Il l’affirme à l’envi : à chaque fois qu’il met ses faux cils, il fait une déclaration politique. « Vivez votre vie. Aimez-vous. Soyez libre. Ne laissez personne vous dicter votre conduite » résume-t-il en 2018. Pour son 32ème anniversaire, il sort le titre Supermodel, qui devient rapidement un succès. En 1995, il s’engage auprès d’une fondation qui œuvre pour aider les malades du sida et devient la première drag queen égérie d’une marque de cosmétiques. « Je pense que je représente tous ceux qui ont un cœur. RuPaul défend les individus et tous les êtres vivants » déclare-t-il à l’époque. À 36 ans, RuPaul brise les tabous à la télé nationale en animant sa propre émission. Il y parle sexualité, féminisme, émancipation des Noirs et misogynie. À 39 ans, il quitte New York pour Los Angeles, décide d’arrêter l’alcool et la drogue et entame une thérapie.

RuPaul’s Drag Race : un succès fulgurant

En 2009, il crée RuPaul’s Drag Race, une compétition de drag queens diffusée à la télévision. Aujourd’hui, il considère son émission comme un vrai vecteur de changement social. « Nous avons lancé Drag Race il y a 10 ans, et beaucoup de choses ont changé. En fait, notre émission est arrivée en même temps qu’Obama. Et je pense que les téléspectateurs sont restés avec nous grâce à la diversité de notre émission. Je pense qu’actuellement, notre émission est celle dans laquelle il y a le plus de diversité à la télévision. Nous célébrons les outsiders, ça aurait dû être fait depuis longtemps », analysait-il en 2018 En 2016, il soutient Hillary Clinton en vue de l’élection présidentielle. À 56 ans, il épouse l’homme qui partage sa vie depuis 23 ans, et qui vit dans un ranch dans le Wyoming, Georges LeBar. La même année, il fait son entrée dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du monde du magazine Time. En mars 2018, il est la première drag queen à recevoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. « Quand j’étais enfant, je regardais toutes les étoiles et je rêvais qu’un jour je serai l’une des stars sur Hollywood Boulevard. »

Des propos polémiques

Mais la même année, il est vivement critiqué pour avoir déclaré dans The Guardian qu’il ne casterait « probablement pas » une femme trans opérée dans son émission. Il s’explique ainsi : « Le drag perd son sens du danger et de l’ironie dès lors que ce n’est pas des hommes qui le font, parce son essence, c’est de lancer un message sur la société et un grand "fuck you" à la culture patriarcale. » Quelques mois plus tard, en marge de la cérémonie des Emmy Awards, il est à nouveau critiqué pour son équipe de production majoritairement constituée d’hommes blancs. En plus de 30 ans de carrière, RuPaul a bâti un véritable empire, et son patrimoine personnel net est estimé à plus de 60 millions de dollars.