Une vie : SonicFox

L’incroyable histoire du gamer SonicFox

Iel est le.a joueur.se de jeux de combats le.a mieux payé.e au monde. Iel est noir.e et non binaire : c’est SonicFox.

« Je ne pense pas que je serais encore là aujourd’hui si je n’avais pas joué aux jeux vidéo. Ne laisse jamais personne t’empêcher d’être toi-même, parce que, malgré tout, tu restes toi-même. » Iel est le.a joueur.se de jeux de combats le.a mieux payé.e au monde. Iel est noir.e et non binaire : c’est SonicFox. De son vrai nom Dominique McLean, SonicFox souhaite qu’on l’identifie avec le pronom anglais « they », en français « iel », contraction de « il » et de « elle ».

« Quand j’étais enfant, je faisais tout le temps rire les gens* »

Dominique McLean naît en 1998 dans le Delaware et commence à jouer aux jeux vidéo dès son plus jeune âge. « J’ai commencé à jouer à l’âge de 3 ans. Quand j’étais enfant, je faisais tout le temps rire les gens », se souvient-iel. À 13 ans, iel commence à participer à des compétitions sur le jeu « Mortal Kombat ». La même année, iel commence à porter des oreilles de renard bleu et développe son personnage de « furry ». À l’origine, il s’agit d’une communauté underground née dans les années 1980, les « furries », dont les membres s’identifient à un animal totem. En 2014, SonicFox remporte pour la première fois un titre lors des EVO (Evolution Championship Series), la plus prestigieuse compétition de jeux vidéo de combat, sur le jeu « Injustice: Gods Among Us ». Très vite, iel se fait remarquer pour son style de jeu particulier.

En 2018, iel fait son coming out non binaire

Par la suite, SonicFox remportera quatre autres titres EVO. Élève au lycée, Dominique fait son coming out en tant qu’homme gay à sa famille et à ses amis. À 20 ans, SonicFox gagne les Pro Series sur « Injustice 2 » et décide d’offrir 10.000 dollars de sa dotation à son adversaire, Curtis « Rewind » McCall, dont le père est atteint d’un cancer. En décembre 2018, iel remporte le titre de Joueur de l’année aux Game Awards et déclare : « Je suis gay, noir, un "furry", en gros, tout ce que déteste un Républicain. » Quelques mois plus tard, iel fait son coming out sur Twitter en tant que personne non binaire.

En août 2019, au cours d’un livestream de 72h, SonicFox récolte 22.000 dollars pour l’association The Trevor Project, qui œuvre pour les droits des personnes LGBTQ+. En décembre 2019, iel fait son entrée dans la liste des 30 personnalités de moins de 30 ans de l’univers du jeu vidéo publiée par le magazine Forbes.