Une vie : Tyler, The Creator

Rappeur prolifique et plein d'humour, icône de la mode, il est n°1 des ventes d'albums aux États-Unis. C'est Tyler, The Creator. Voici son histoire.

Une jeunesse marquée par sa passion pour la musique

Tyler Gregory Okonma naît le 6 mars 1991 à Ladera Heights, en Californie. Il est élevé à Los Angeles et Sacramento par sa mère et n'a jamais connu son père. À 14 ans, il apprend seul à jouer du piano. Pendant ses études, Tyler travaille pour FedEx et Starbucks. En 2007, à 16 ans, il cofonde Odd Future, un collectif musical avec ses collègues artistes Le groupe s’autoproduit et sort sa première mixtape un an plus tard. Tyler fréquente 12 lycées différents durant sa scolarité.

En 2011 sort son premier album

En 2011, il sort son premier album solo,Goblin. Durant ces dix dernières années, il sort systématiquement un album tous les deux ans. Entre deux albums, Tyler produit également de la musique pour des artistes tels que Earl Sweatshirt, Frank Ocean et Solange Knowles.

Certaines de ses chansons jugées misogynes et homophobies

Odd Future se lance également dans d'autres projets artistiques. En 2014, suite à l'arrestation de Tyler, The Creator pour incitation à l'émeute au festival SXSW, le groupe est interdit en Nouvelle-Zélande. Un an plus tard, le troisième album solo de Tyler, The Creator, Cherry Bomb, est critiqué pour sa représentation offensante et misogyne des femmes. Les dates de sa tournée australienne sont annulées en raison de la polémique. Tyler est également critiqué pour avoir utilisé des propos homophobes, à la fois dans ses paroles et en ligne.

Un artiste qui reste énigmatique et prolifique

Tyler, The Creator, se joue souvent des attentes concernant sa garde-robe personnelle et ses tenues de scène. Il est aussi amateur de sports extrêmes comme le skateboard et le BMX. Il ne confirme jamais en public son identité sexuelle, mais il est félicité pour avoir abordé la bisexualité dans ses paroles. En 2019, à 28 ans, le cinquième album de Tyler démarre en première place du Billboard 200. En 2020, IGOR remporte le prix du meilleur album de rap aux Grammy Awards. Tyler profite de cette victoire pour parler de la façon dont le milieu de la musique traite les artistes noirs. En juin 2021, son sixième album solo Call Me If You Get Lost est sorti, juste à temps.