Viola Davis, retour sur le parcours de l’actrice

“J’attends avec impatience le jour où notre talent pourra être autant apprécié que celui de nos homologues blancs”

"J'ai grandi dans la pauvreté. J'ai grandi dans des appartements qui étaient infestés de rats". Née en 1965, Viola Davis a grandi dans un quartier à majorité blanche de Rhode Island. Enfant, elle est parfois obligée de chercher de la nourriture dans les décharges de la ville pour se nourrir. À 7 ans, elle découvre le théâtre et rêve de devenir actrice. À 26 ans, elle intègre la prestigieuse école de théâtre Julliard grâce à une bourse d'études. En 1996, elle est repérée par le réalisateur Steven Soderbergh qui lui offre un rôle dans Hors d'atteinte, aux côtés de George Clooney et Jennifer Lopez.

À 46 ans, elle adopte une fille avec son mari, Julius Tennon. La même année, son rôle dans La Couleur des sentiments la propulse sur le devant de la scène et lui offre des nominations aux Oscars, aux BAFTA et aux Golden Globes. En 2012, elle entre dans la liste Des 100 personnalités les plus influentes de l'année du magazine Time et créé avec son mari la société de production JuVee, qui met en avant les femmes, les personnes de couleur et la communauté LGBT. À 51 ans, elle reçoit son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. En 2021, elle devient l'actrice noire la plus nommée aux Oscars en recevant sa 4e nomination pour son rôle dans Ma Rainey's Black Bottom. En 2022, Viola Davis incarne Michelle Obama dans la série The First Lady.